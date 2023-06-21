餐飲股添新兵 王座每股66元登興櫃

餐飲股將添新兵，王座（2751）預計6月30日以每股66元登錄興櫃，為今年首檔興櫃掛牌餐飲股。王座擁有「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞牛肉麵」、「京都勝牛」及「橋村炸雞」等五個國內外餐飲品牌的獨家代理權代理經營合約，受惠疫後餐飲需求大爆發，公司自結前五月營收4.79億元，年增50.8%，稅後純益5,352.5萬元，每股稅後純益3.15元，創下歷史新高。

王座以打造「國際餐飲品牌平台」為目標，目前在台灣開出46家連鎖直營店，近年亦成功將「段純貞牛肉麵」與「京都勝牛」兩代理品牌推向國際，海外授權經營店數已近10家。公司目標未來每年海外將新增2-3個國家地區，店家數成長二成，將追隨母公司六角（2732）海外發展的軌跡。

法人表示，王座在疫情期間進行品牌汰弱留強，並調整菜單、優化產品以及改善送餐流程，提升產品品質一致性，也透過加強自動化來減緩食材、人事成本上漲的壓力，另一方面，疫情前大幅展店的折舊攤提完畢，使得業績在疫後得以展現爆發力。

從旗下各品牌來看，法人表示，「銀座杏子日式豬排」穩健展店，與杏子小食堂的中長期展店預計為40-50 家，目前營收占比最高。京都勝牛是營收貢獻第二大的品牌，單月單店營收超過200萬，未來將持續展店提升獲利。段純貞牛肉麵近年家數有減少，主要是疫情期間商場人數銳減順勢關店，並進行體質調整，目前是王座海外展店的主力品牌，已插旗美國、香港。「大阪王將」則透過菜單調整及提升品質穩定性，今年可望開始獲利。

另外，橋村炸雞是王座今年最新引進的韓國炸雞品牌，由於該品牌在全球有1300多家門市，主要位於韓國，並透過加盟快速複製。王座在引進該品牌來台後也有意透過加盟快速展店，法人看好其將為業績高度增長的餐飲品牌，值得關注。