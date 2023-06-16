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從AI到電動車皆有受惠 台達電股價改寫歷史新高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

受惠AI伺服器電動車等熱門議題，電源管理及散熱大廠台達電（2308）今（16）日股價表現強勢，台達電早盤以375元開出，最高曾一度來到385元，股價創下歷史新天價，盤中漲幅逾2.16%。

台達電5月營收341.8億元，月增8.3%，年增11.8%，主要因電動車、伺服器等業務需求穩健；台達電指出，下半年AI伺服器將湧入大量急單，預期將自今年第4季發酵至明年，今年伺服器相關營收至少年增二至三成。

台達電董事長海英俊表示，看好伺服器電源與電動車、基礎建設等成為台達電今年主要成長動能；並且他指出，目前品牌廠伺服器、資料中心電源市占率達到70%，伺服器電源管理產品全球市占率也有超過50%。

於電動車方面，台達電昨日宣布透過旗下子公司Delta International Holding Limited B.V.以約46億元收購HY&T Investments Holding B.V.及其旗下子公司TB&C集團100%股權；此次收購主要為結合台達電於電動車用電子零組件的技術，將能強化車用電池管理系統的布局。

TB&C為車用高壓混合式零組件領導企業，在混合式機構零組件領域具備產業領先的設計及製造能力，應用領域包括車用、醫療及工業；台達電執行長鄭平表示，台達電為全球主要車廠提供風扇、車用磁性元件與被動元件等產品，在TB&C加入後，將能協助台達電整合電動車相關產品組合，並且更進一步拓展車用領域，完善整體布局。

台達電 伺服器 電動車

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