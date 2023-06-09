小股東發言不斷 新光金股東會改選投票將拖到下午才能進行

今年金控改選最受矚目的新光金在今日上午召開股東會，儘管公司派與改革派雙方，在前一日分別由新光金前董事長吳東進、改革派董事洪士琪出面作「和平宣言」，但整個議事程序並未順利進行，除了剛開始零星發生小股東的衝突，一直到上午11點，仍有股東不斷上場接力發言，整個股東會看來可能到下午才能進行改選投票。

洪士琪在上午8點半之前就報到進場，對於今日的改選未再作其他意見表示，但現場已有小股東發言，希望公司經營權之爭儘快落幕，至於對新光金與台新金合併的議題，也有小股東表示贊成，但也同時要求管理組織要更好。

目前的股東會出席率約在82.9%，下午投票前的出席率是否將再衝高，有待觀察。新光金董事長許澎在主持股東會時首先說，今天是他任職的最後一天，並為今年沒辦法配發股利，公開向股東道歉。現場有股東質疑新光金因不動產開發延宕而被主管機關開罰，對此公司回應，主要受疫情期間缺工缺料影響，但現在疫情趨緩、內部也有提報內控機制，認為未來不會再有同樣的狀況。

新光金董事長許澎也在股東會上回應小股東質疑新壽虧損，指出下半年因為升息已經進入尾聲，股市回穩，因此，預期下半年會比上半年好很多，只是新光金資產多，不像小船轉向很快，績效馬上可以顯現，需要時間。