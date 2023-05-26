概念股漲翻天 證交所教戰兩點認清假碳權

「不是種樹、買地、用綠電就可以獲得碳權！」臺灣碳權交易所還沒成立，但國內市場點名的造紙等「碳權概念股」已經漲翻天，甚至有一堆網站教授如何買賣碳權，恐致民眾意外捲入詐騙等不實交易，證交所副總經理陳麗卿今(26)日提出兩大呼籲。

其一是國內或國外碳權買賣，都需要在環保署訂定的規範下，包括登錄機制、品質與外加性認可之標準、能夠抵扣之額度上限等。

其二是呼籲投資人購買碳權相關股票宜注意投資風險，並不是種樹、買地、用綠電就可以獲得碳權！森林、土壤不會自動產生碳權，相關專案須經完整性、適用性評估及外加性檢視，並經查證、認證及審議等程序後才會核發並轉為可買賣的碳權。因此，投資前應對碳權有正確認識，審慎評估相關股票之投資風險，避免衝動投資。

臺灣證券交易所今(26)日下午舉行5月董事會，會中通過依氣候變遷因應法與行政院國家發展基金共同設立臺灣碳權交易所，規劃額定資本額15億元，初期發行1億股，資本額10億元，證交所出資6億元、國發基金4億元。

證交所副總經理陳麗卿表示。碳權交易所預計7月底、8月初成立，初期將以碳權諮詢及教育為主，國內外碳權交易將待環保署訂定相關子法後再上路。

陳麗卿表示，因淨零減碳為全國性議題，為服務廣大企業需求，規劃碳權交易所總公司設於高雄，資訊交易中心設於台北，於兩地分設據點分工營運。此外，碳權交易所所營業務將包括氣候變遷因應法所定額度之交易、國外碳權買賣及碳顧問諮詢和教育宣導服務，未來將配合相關法規開放進程，分階段設立不同業務之相關機制及系統。