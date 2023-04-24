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市場觀望情緒濃 新興亞股上周普遍走跌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額。中國信託投信提供
外資對亞洲股市買賣超金額。中國信託投信提供

美股企業獲利好壞參半，市場觀望情緒濃厚，新興亞股上周普遍走跌，其中，泰國跌幅2.2%居冠，台灣、印度則下跌2%與1.3%；上周資金流向，台灣淨流出12.6億美元，成新興亞洲失血最嚴重的國家，印度、泰國則淨流出1.1億美元。

企業庫存調整周期符合市場預期，惟目前市場投資氛圍謹慎，上周台股指數挑戰「萬六」未果，收在15,603.0。中信上櫃ESG 30 ETF（00928）經理人張嘉祐表示，上週先進製程大廠法說會中透露，受全球經濟景氣疑慮的影響，企業庫存調整期可能拉長的訊息，市場風險情緒仍為謹慎，類股持續輪動，轉進電信、生技、食品、金融等相關領域，具避險性質的「防禦概念股」表現相對亮眼，逐漸躍居台股盤面的新寵；本周起，台股企業陸續發放股利，有望為台股注入活水，而台股、美股也將進入科技超級財報週，也將左右全球股市的走勢。

張嘉祐表示，受到成長放緩影響，實質需求尚未明朗，惟汽車與車用電子領域的需求仍在擴大，持續帶動功率半導體市場的成長，在科技浪潮之下，新興產業及應用都有望帶動需求量提升，而當前市場風險情緒受到不確定因素影響處震盪格局，建議投資人可伺機布局具長線、政策題材的商品，也正是布局長期資金部位的合適時機，相對看好具政策支持及具領先地位的產業，如半導體、ESG、新能源及電動車等投資商品

越股上周收在1,042.9點，週跌0.9%。中國信託越南機會基金張晨瑋表示，越南央行（SBV）近期藉由政策利率下調，引導信貸機構下調貸款利率，緩解企業信貸壓力，在通膨、匯率壓力緩和下，估計SBV將維持寬鬆政策，以支持經濟，近期越南適逢財報公布旺季，仍資人仍相對謹慎，近期外資也多呈現賣超，尾盤賣壓增加，下周適逢越南長假，估計長假前夕，市場觀望情緒較強，投資人可使用定期定額布局越南主動型基金時機，以迎接未來反彈契機。

台股指數 越南

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