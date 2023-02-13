00878、00780B實際配息金額出爐！ 2月15日為參與配息最後買進日

2月國泰投信旗下多檔ETF配息，於今（13）日公告每單位實際配發金額，包括國泰永續高股息ETF（00878） 配發新台幣0.27元現金股利，以今日收盤價換算本期殖利率1.58%、年化6.31%；國泰A級金融債ETF配發新台幣0.50元現金股利，本期殖利率1.4%、年化5.6%。兩檔將於2月16日除息，投資人最晚只要在2月15日前持有或買進，皆可參與本次配息。

觀察債券ETF近期交易熱絡，根據證券櫃檯買賣中心資料，國泰A級金融債ETF明顯交投加溫，2月7日、2月8日連兩日出現爆量演出，分別來到4,286張、6,045張，成交量相較十日均量成長近五倍以上，是國內所有債券型ETF中增量幅度冠軍。

國泰A級金融債ETF經理人鍾郁婕分析，市場普遍預期今年底至明年初有望降息，債市的投資價值浮現，2023年投資重點在於「股債雙存」，目前美債殖利率曲線呈現明顯倒掛，而根據歷史經驗，當殖利率曲線倒掛之後，高評級債券表現更為優異。

Bloomberg資料顯示，在殖利率倒掛後進場，持有三個月、六個月、九個月、一年，投資等級債相關指數表現優於新興美元債、非投資等級債以及標普500指數，也暗示現階段布局投資等級債有機會參與未來漲升契機，因此吸引「存債族」進場布局A評級的金融債ETF，由於這類發債公司大多為金融產業巨頭，企業體質穩健，在當前經濟環境仍未完全明朗的情況下，A級金融債ETF可為投資組合增添「進可攻、退可守」的特性。

法人觀察，國泰A級金融債ETF追蹤「彭博7-10年美元金融債精選指數」，截至2月8日，指數平均到期殖利率近5%，為2015年以來相對高檔區，且高於期間均值的3.04%，顯示目前正處於收益率上揚的投資環境。

至於「股債雙存」的「股」該如何挑選？國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠分析，近期外資在台股維持偏多操作，行情有望延續上揚格局，惟短線須留意漲多拉回的壓力，故可挑選「低波動、高股息」優勢的價值型標的。

如國泰永續高股息ETF，以ESG做為把關，篩選品質優且具永續經營理念的企業，再加上成分股多具有相對較高的現金股利殖利率，具有吸引資金停駐避險的特性，在投資風格上，與存股族的偏好較為契合，屬於「存股型」的高股息ETF，建議可混搭國泰A級金融債ETF，以5：5的比重配置，透過兩檔皆為季配息機制，打造每季穩健現金流。

根據臺灣集中保管結算所與Bloomberg資料顯示，截至2月10日，00878規模已超過新台幣1,555億元，受益人數達841,505人，持續締造佳績，本波也將有超過84萬人有機會領到這筆「息收紅包」。