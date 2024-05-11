連12紅！股市量能高檔助威 證交稅收寫同期新高

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

財政部昨（10）日公布4月全國賦稅收入1,590億元、年增21%；其中，台股4月震盪1,592點，反而加大成交量能，帶動4月證交稅收實徵258億元、年增1.1倍，創下歷年同期新高，也寫下連續12個月稅收正成長，且12個月來皆呈現至少雙位數成長。

累計今年前四個月的總稅收達7,165億元，年增15.8%；其中，證交稅收累計880億元，年增79.7%，均創歷年同期新高。

前四月主要稅目稅收 圖／經濟日報提供
前四月主要稅目稅收 圖／經濟日報提供

財政部統計處副處長劉訓蓉分析，證交稅創新高，主要是因股市先後受台積電（2330）美廠補助消息、中東地緣政治衝突、台積電法說會下修半導體展望、美國通膨數據居高、美國聯準會降息的不確定性等因素影響，導致股市高低震盪近1,600點，因此擴大交易量。隨著股市跌深反彈、中東緊張情勢緩和、美股轉強，加上AI效應延續且ETF商品熱銷，市場對經濟前景樂觀看待，所以4月交易量能依然維持在高水位。

劉訓蓉也補充，台股整體目前看起來表現亮眼，基本面有AI商機應用、景氣回升，而資金面有聯準會預期降息等支撐，但是中國大陸經濟成長放緩、地緣政治風險、美國大選等不確定因素依然存在，變化仍多。

財政部統計，4月創歷年單月新高的稅目還有牌照稅，而前四月累積稅額創同期新高者，除總稅收，還包含關稅、綜所稅、贈與稅、證交稅、期交稅、特銷稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、娛樂稅、總稅收、個人房地合一稅等創同期新高。

美國聯準會 證交稅

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