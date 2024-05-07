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房屋稅子法全數到齊！ 評價會新制即日起上路

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
《房屋稅條例》子法全數到齊！財政部公布「不動產評價委員會組織規程修正」，確定排除民代進入委員會。圖／本報系資料照片
《房屋稅條例》子法全數到齊！財政部公布「不動產評價委員會組織規程修正」，確定排除民代進入委員會。圖／本報系資料照片

房屋稅條例》子法全數到齊！財政部公布「不動產評價委員會組織規程修正」，確定排除民代進入委員會，並新增土木、都計專家學者名額、並統一要求各縣市將會議記錄公開上網、讓房屋稅基評定更加專業與透明，新制即日起上路。

不動產評價委員會（又稱評價會）主要是由各縣市政府遴聘，議事範圍包括評定房屋標準單價、有關房屋位置所在之段落等級，以及評定各類房屋之耐用年數及折舊標準等事項的獨立專業單位。

評價會自上路以來，歷經13次修正，配合房屋稅條例第9條於2024年1月3日修正公布後，這次也修正規程名稱為「不動產評價委員會組織及運作辦法」，以及修訂相關不動產評價委員會委員組成。

評價會委員設置13至16人，現行包含由地方政府聘請地方議員代表二人、土木或結構工程技師公會之專業技師一人、都市計畫專家學者代表一人。

財政部賦稅署官員表示，新制將會在評價會成員中，刪除議員代表、增列不動產估價師公會代表，並將土木或結構工程與都市計畫專家學者代表之人數上限提高為二人，且增訂各專業領域代表及全體委員任一性別之最低比例。

各縣市評價會委員名單與會議記錄目前皆有公開，但並不是每個縣市都有將資料上網，因此在條文中也增訂包括評價會委員組成名單與會議紀錄都應該公開於網路。

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