夫妻約定分別財產制 綜所稅仍應合併申報

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
報稅季已正式展開。 圖／聯合報系資料照片
報稅季已正式展開。 圖／聯合報系資料照片

報稅季已正式展開，財政部提醒，即便夫妻在結婚時約定分別財產制，依照《所得稅法》規定，在申報綜所稅時仍要採合併申報。

財政部指出，夫妻無論採取何種財產制度，綜所稅都應合併申報，除非是取得家暴保護令、未共同生活達六個月以上並經法院宣告等特殊情況，才可分開申報。

財政部高雄國稅局則提醒新婚納稅人留意結婚時點，我國是採「登記婚」，也就是雙方當事人必須到戶政事務所登記結婚才算數，舉辦婚禮、公開宴客都不算。

例如，一對夫妻2023年底舉辦婚禮並宴客，直到2024年2月才向戶政機關辦妥結婚登記，雙方婚姻關係是自登記日生效，2023年尚未具婚姻關係，因此2024年5月報稅時，兩人應分開申報；2025年5月報稅時，為夫妻關係首年，可選擇合併或分開；往後就必須合併申報。

結婚 財政部

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