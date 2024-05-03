KPMG 辦「迎戰CFC首次申報」研討會 提醒報稅重點

隨著5月報稅季開跑，為協助企業瞭解CFC制度首次申報之相關法令修正重點及查核實務，財團法人安侯建業永續發展教育基金會及KPMG安侯建業於3日舉辦「迎戰CFC首次申報 – 最新法規暨實務面面觀」研討會，提醒CFC最新修正、審查重點及企業營所稅查核相關重點。

財政部賦稅署署長宋秀玲指出，營利事業及個人CFC制度已於2023年正式施行，財政部持續參酌各界反映之問題及建議，並於2023年底修正發布「營利事業認列受控外國企業所得適用辦法」及「個人計算受控外國企業所得適用辦法」，增訂信託關係構成CFC關係人之規定、透過損益按公允價值衡量之金融工具（FVPL）評價損益得選擇延後至實現時計算損益，以及修正微量豁免條款防弊規定、CFC當年度盈餘計算公式等。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師黃彥賓提到，除CFC相關規定外，還有營所稅查核準則修正、台版晶片法之租稅優惠、及退稅申請期間延長等利多規定，其中營所稅查核準則之修正，提醒企業應注意以下三點事項：

第一點，本次發布之修正條文內容除CFC課稅制度、資產售後租回及折舊等相關修正條文自2023年起營所稅結算申報案件適用，伙食費修正自2023年1月1日生效外，餘修正條文（如利息列支增修等）自2023年12月13日生效，須留意適用時點。

第二點，有關捐贈費用列報限額之計算，各項損費減除範圍，應包含其他法律規定費用的加成或加倍減除金額。

第三點，自前10年各期虧損扣除額中抵減之項目，除投資收益外，如符合「所得免徵或免納營所稅，惟損失亦得自課稅所得額減除」之特性，則該免稅所得額也應抵減。

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