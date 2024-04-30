長照扣除額申報 三個放寬

5月報稅季，民眾若要申報長期照顧特別扣除額，依據不同適用對象，須檢附不同證明文件。針對適用資格有三個放寬，包含可聘僱外籍家庭看護工資格、納入團體家屋、入住機構期間死亡者不受入住90日限制。

為配合政府推動長照政策，適度減輕長照家庭負擔，納稅人、配偶或受扶養親屬若為符合長期照顧對象，在申報綜所稅時，每人每年可扣除長照特別扣除額12萬元，且依照適用對象不同，須檢附不同證明文件。

申報長照扣除額適用對象與證明文件 圖／經濟日報提供

財政部北區國稅局表示，長照扣除額自2019年起上路，納稅人、配偶或受扶養親屬若有長照需求，必須符合衛福部公告須長照的身心失能者，且綜所稅適用稅率未達20％、股利及盈餘非按28％稅率分開計稅且基本所得額不超過670萬元。

衛福部3月發布「個人符合長期照顧特別扣除額之須長期照顧之身心失能者資格」，放寬可聘僱外籍家庭看護工資格、增訂團體家屋為入住適用機構、增訂入住機構期間死亡者，入住日數不受課稅年度須達90日限制。

所謂「團體家屋」指社區中提供具行動力的失智症者家庭化及個別化服務，是衛福部長照系統的一環。

北區國稅局表示，針對不同適用對象，申報長照扣除額時應檢附不同證明文件。

舉例來說，聘僱外籍家庭看護工者，須檢附課稅年度有效的聘僱許可函影本；在家自行照顧，並符合聘僱外籍家庭看護工資格者，則依適用條件不同，提供包括身障證明影本、有效病症暨失能診斷證明書影本等文件；長照給付及支付服務使用者，須檢附課稅年度使用指定服務的繳費收據影本；入住住宿式服務機構或團體家屋，則須提供課稅年度入住適格機構繳費收據影本。

國稅局提醒，民眾在今年透過網路報稅時，原則上報稅系統將自動帶入符合身心失能者規定的本人、配偶或受扶養親屬的長照扣除額資料，民眾免再另行檢附證明文件；但民眾若在報稅系統查無資料，但認為符合前開長照扣除額規定，仍可自行增列長照扣除額，並另行檢附證明文件列報減除。

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