五月綜所稅開徵 汐止稽徵所推手機報稅5攻略

五月報稅月，綜合所得稅申報就要起跑，從5月1日一直到5月31日，國稅局也呼籲納稅義務人，儘早報稅，而今年一樣是重點推出手機報稅，北區國稅局汐止稽徵所更整理出手機報稅5攻略，讓民眾報稅更簡單。

五月報稅月，不少民眾進門先拿號碼牌等著報稅或是查調所得，而今年綜合所得稅申報就要起跑，北區國稅局汐止稽徵所在行政中心10樓的服務櫃台，現場都已經就定位，不過，依照往例所得稅開徵的第一天，人潮都很多，如果不想排隊，建議可以改天或是網路報稅。

國稅局汐止稽徵所主任連素華表示，又到了所得稅申報的時候，要鼓勵大家多利用手機報稅，財政部這幾年來結合電話認證推行手機報稅服務，手機報稅突破過去網路申報必須以自然人憑證或健保卡搭配讀卡機的限制，大獲好評，手機報稅免安裝APP、免插卡，報稅時間不用超過五分鐘，同時用手機報稅還可以參加網路報稅的抽獎活動。

連素華指出，手機報稅五步驟簡稱五攻略，第一個步驟驗證身份3選1，包括行動電話認證、戶號+查詢碼以及第三種方式就是行動自然人憑證，第二個步驟就是基本資料自動帶，包括本人、配偶跟受扶養親屬資料，當然也可以再做編修，第三個步驟就是系統會幫納稅義務人算出正確最有利的金額，第四步驟就是包括繳退稅有多元選擇方式，最後一步就是要記得申報上傳，當然包括如果有附件的部分，也可以透過手機報稅上傳申報。

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