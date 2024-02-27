高雄海關辦理私貨及逾期貨標售

財政部關務署高雄關將於3月14日下午2時，在該關關本部5樓教室辦理今年第二次充公私貨及逾期貨物通信標售，對象不限廠商或個人，歡迎踴躍投標。本次標售貨物為加長內六角螺絲、冷媒空桶、鎂磚、登山杖及配件、登山運動用品（繩索、鉤環等）、運動鞋及配件（鞋底、鞋帶）、CHANEL鞋子及花崗岩。

該關指出，有意標購民眾請備妥身分證件，於3月8日及11日至13日上午9時至12時或下午1時至4時30分至該關私貨倉庫、MCC倉庫、各貨櫃場或第一郵聯海運快遞專區看貨。

另為配合臺灣港務公司加強國際商港管制區進、出人員及車輛管制與管理，有意看貨民眾請先電洽該關協助登錄相關資料後，自行線上申請當次人員/車輛通行證，俾憑進入商港管制區。

投標者請備妥以財政部關務署高雄關為受款人之臺銀本票、銀行本行支票或銀行保付支票且應為即期之票據；押標金總額未逾新臺幣5,000元者，得繳納現金。