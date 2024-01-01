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中租控股2024年起台灣四千員工伙食津貼加碼至3,000元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

中租控股（中租-KY）宣布，2024年起台灣各子公司伙食津貼，調增至每人每月新台幣3,000元，受惠員工逾4,000名。中租控股並針對績優員工拉高員工持股信託的獎勵資金，且每年配發現金股息可先行運用，累計持股至退休領回，可以多累計一筆可觀的退休金

中租控股（5871）指出，因應財政部所得稅制優化惠民措施，中租控股台灣地區員工2024年起同步加碼伙食津貼，且免列入薪資所得額度，員工自原每年每月新台幣2,400元，調增600元，意即每年每人增加7,200元伙食津貼，受惠員工超過4,000名。

中租控股並指出，自2011年中租控股掛牌上市後，即推動員工持股信託獎勵計畫，百分之百由公司全額出資為幫員工購買公司股票，員工一毛錢未花，即成為公司股東。以員工個人平均月獎勵金額約2,000元至3,000元推算，自2012年制度上路實施至今，累計已為每位員工投入的持股信託獎勵總金額，平均達27萬元至40萬元。績優同仁則是視考績加碼月獎勵金額，遠高於平均數。

中租控股強調，在此機制下，員工除了每年可於股東會後，領得配發的現金股息，也能在退休時全數領回庫存股票，等同存下第二筆為數可觀的退休金。

中租 2024 退休金

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