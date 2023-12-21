今年民間投資公建上看2200億 最大案為艾司摩爾林口廠

財政部促參司今（21）日表示，截至12月19日，今年民間參與公共建設簽約投資額達1,674億元，全年上看2,200億元，六都招商王競爭激烈，尤其台北、高雄簽約額仍在拉鋸，不到最後一日難見分曉。

今年民間參與公共建設案件中，全球最大半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）林口廠簽約金額達268億元，是今年最大案。

促參司長李建賢表示，最新統計至19日，民參案件投資件數共91案，金額1,674億元，包含56件促參案、35件其他法令案件。議約中的潛在案件則有23案、576億元，若順利在年底前完成，全年簽約金額可望上看2,200億元。

截至最新統計，今年已簽約案件中，最大案是財政部國產署在林口的工業設施地上權案，民間業者為ASML，投資268億元，堪稱是ASML在台最大投資，預計最快2026年啟用營運。

第二大案則是高鐵新竹車站特定區事業發展用地開發經營案，投資額264億元，主辦機關為交通部，民間廠商為宏匯、冠德（2520），將打造複合型商辦加車站商場。

第三大案則是捷運金城機廠暨莒光站/加蚋站土地開發案，投資額263億元，主辦機關為台北市政府，由皇翔建設拿下，將打造優質的大型複合式社區。

今年招商結果，將是地方政府新一任首長上任後首張招商成績單，誰能奪下招商王受到矚目。目前以台北市、高雄市最有機會，雖台北市暫居第一，但高雄市議約中案件來勢洶洶，新任台北市長蔣萬安、連任的高雄市長陳其邁誰能勝出，尚難斷定。

李建賢表示，綜整今年民參績效，有別於過去聚焦於文教、交通建設，今年促參類別多元，涵蓋醫療研發、再生水、焚化爐、大型物流中心及綠能循環中心等類型，財政部樂見各主辦機關積極拓展不同案源。

促參司表示，促參法2.0施行滿周年，陸續展現成果，如履約爭議調解已受理六案；財政部已通過「汙水下水道、自來水及水利設施」可採有償PPP辦理，後續還有社宅、衛生福利及醫療設施等，將進行政策評估；新增案源如綠能等，明年也會與相關部會討論重大公共建設範圍。

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