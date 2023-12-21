快訊

藍營助攻！國民黨2大戰將站台 民眾黨李有宜要翻轉新北最綠選區

今年民間投資公建上看2200億 最大案為艾司摩爾林口廠

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財政部促參司今（21）日表示，截至12月19日，今年民間參與公共建設簽約投資額達1,674億元，全年上看2,200億元，六都招商王競爭激烈，尤其台北、高雄簽約額仍在拉鋸，不到最後一日難見分曉。記者陳儷方／攝影
財政部促參司今（21）日表示，截至12月19日，今年民間參與公共建設簽約投資額達1,674億元，全年上看2,200億元，六都招商王競爭激烈，尤其台北、高雄簽約額仍在拉鋸，不到最後一日難見分曉。記者陳儷方／攝影

財政部促參司今（21）日表示，截至12月19日，今年民間參與公共建設簽約投資額達1,674億元，全年上看2,200億元，六都招商王競爭激烈，尤其台北、高雄簽約額仍在拉鋸，不到最後一日難見分曉。

今年民間參與公共建設案件中，全球最大半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）林口廠簽約金額達268億元，是今年最大案。

促參司長李建賢表示，最新統計至19日，民參案件投資件數共91案，金額1,674億元，包含56件促參案、35件其他法令案件。議約中的潛在案件則有23案、576億元，若順利在年底前完成，全年簽約金額可望上看2,200億元。

截至最新統計，今年已簽約案件中，最大案是財政部國產署在林口的工業設施地上權案，民間業者為ASML，投資268億元，堪稱是ASML在台最大投資，預計最快2026年啟用營運。

第二大案則是高鐵新竹車站特定區事業發展用地開發經營案，投資額264億元，主辦機關為交通部，民間廠商為宏匯、冠德（2520），將打造複合型商辦加車站商場。

第三大案則是捷運金城機廠暨莒光站/加蚋站土地開發案，投資額263億元，主辦機關為台北市政府，由皇翔建設拿下，將打造優質的大型複合式社區。

今年招商結果，將是地方政府新一任首長上任後首張招商成績單，誰能奪下招商王受到矚目。目前以台北市、高雄市最有機會，雖台北市暫居第一，但高雄市議約中案件來勢洶洶，新任台北市長蔣萬安、連任的高雄市長陳其邁誰能勝出，尚難斷定。

李建賢表示，綜整今年民參績效，有別於過去聚焦於文教、交通建設，今年促參類別多元，涵蓋醫療研發、再生水、焚化爐、大型物流中心及綠能循環中心等類型，財政部樂見各主辦機關積極拓展不同案源。

促參司表示，促參法2.0施行滿周年，陸續展現成果，如履約爭議調解已受理六案；財政部已通過「汙水下水道、自來水及水利設施」可採有償PPP辦理，後續還有社宅、衛生福利及醫療設施等，將進行政策評估；新增案源如綠能等，明年也會與相關部會討論重大公共建設範圍。

財政部 綠能 商辦 地上權

延伸閱讀

鼓勵壽險業者錢進公建 金管會大舉降低投資風險係數

財政部：特別預算非債留子孫 是「建設留子孫」

囤房稅2.0打假球？財部：六都新屋每戶稅額增幅近八成

美商務部打壓 鎖定華為

相關新聞

賴清德萬里老家公益信託…違建可以嗎？估價師：一幅畫也行「看有沒有人接受」

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議成選戰焦點，昨在政見發表會上，表示要將老家公益信託，但違建能否信託，又成話題。估價...

今年民間投資公建上看2200億 最大案為艾司摩爾林口廠

財政部促參司今（21）日表示，截至12月19日，今年民間參與公共建設簽約投資額達1,674億元，全年上看2,200億元，...

財政部：特別預算非債留子孫 是「建設留子孫」

首場總統候選人政見發表會昨（20）日登場，財政部深夜連發五條澄清稿。針對財政紀律方面，財政部強調，中央政府嚴守財政紀律，...

囤房稅2.0打假球？財部：六都新屋每戶稅額增幅近八成

民眾黨總統候選人柯文哲昨（20）日稱囤房稅2.0打假球，財政部嚴正澄清，多屋族在新標準單價搭配修正條文多重加稅措施下，加...

列扣境外稅額 兩個注意

企業在申報營所稅時，在國外已繳納過所得稅部分，可在限額內扣抵我國應納稅額。財政部北區國稅局有兩大提醒，第一是留意計算扣抵...

賣房虧損 仍應申報所得稅

個人房地合一所得稅制自2016年施行以來，屢有民眾出售屬個人房地合一所得稅課稅範圍的房地但發生虧損，誤以為只要向地政機關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。