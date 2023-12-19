聽新聞
test
0:00 / 0:00
租金改列特扣額 會計師：租屋族可望有感省稅9千元
立法院今（19）日三讀通過《所得稅法》17條修正案，安永會計師楊建華表示，租金支出改列特別扣除額後，離鄉背井的租屋族不必放棄標準扣除額，也能列報減除最高18萬元租金扣除額，以稅率5%計算，可省稅9,000元，十分有感。
楊建華表示，過去離鄉背井在外打拚的上班族，由於僅能在列舉扣除額跟標準扣除額二擇一，通常多採標準扣除額報稅，就算有額外的租金支出也都無法再列舉扣除，鮮少有機會享受到租金支出扣除額；即便用到，也必須放棄標準扣除額，大幅降低省稅效果。
如今租金支出改為特別扣除額，除可使用標準扣除額外，可另外再減除最高18萬租金支出，若以稅率5%計算，可以省稅9,000元，十分有感。
另外為鼓勵生育，依每一申報戶扶養六歲以下子女人數，第一名幼兒學前特別扣除額由12萬元提高為15萬元，第二名及以上子女各為22.5萬元。
楊建華試算，若以育有兩名六歲以下子女的申報家庭來說，幼兒學前特別扣除額較以往年度至少可以多扣13.5萬元（3萬+10.5萬），若以稅率5%計算，又可多省稅6,750元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 囤房稅2.0三讀 專家：稅負恐轉嫁房租、租屋族要哭了
▪ 囤房稅2.0來了 囤房大戶與建商苦惱、市場將現五大變化
▪ 囤房稅2.0有多狠？會計師算給你看
▪ 管理費漲聲響起？ 他曝管委會收入低於「這數字」恐破產
▪ 整理包／囤房稅2.0三讀通過 三大族群、6關鍵QA一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言