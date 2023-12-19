租金改列特扣額 會計師：租屋族可望有感省稅9千元

立法院今（19）日三讀通過《所得稅法》17條修正案，安永會計師楊建華表示，租金支出改列特別扣除額後，離鄉背井的租屋族不必放棄標準扣除額，也能列報減除最高18萬元租金扣除額，以稅率5%計算，可省稅9,000元，十分有感。

楊建華表示，過去離鄉背井在外打拚的上班族，由於僅能在列舉扣除額跟標準扣除額二擇一，通常多採標準扣除額報稅，就算有額外的租金支出也都無法再列舉扣除，鮮少有機會享受到租金支出扣除額；即便用到，也必須放棄標準扣除額，大幅降低省稅效果。

如今租金支出改為特別扣除額，除可使用標準扣除額外，可另外再減除最高18萬租金支出，若以稅率5%計算，可以省稅9,000元，十分有感。

另外為鼓勵生育，依每一申報戶扶養六歲以下子女人數，第一名幼兒學前特別扣除額由12萬元提高為15萬元，第二名及以上子女各為22.5萬元。

楊建華試算，若以育有兩名六歲以下子女的申報家庭來說，幼兒學前特別扣除額較以往年度至少可以多扣13.5萬元（3萬+10.5萬），若以稅率5%計算，又可多省稅6,750元。

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