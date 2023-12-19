減稅利多！立院三讀 提高幼兒學前、租金支出扣除額

立法院今（19）日三讀通過《所得稅法》第17條修正草案，幼兒學前特別扣除額刪除排富條款，適用年齡擴大至六歲以下，額度調高至第一胎每年15萬元、第二胎以上每年22.5萬元；另租金支出改列特別扣除額、額度提高至18萬元。

兩項扣除額修法將於明年元旦生效，後年5月報稅時就能適用。

財政部評估，幼兒扣除額部分減稅利益約23億元，67萬戶受惠；租金扣除額部分減稅利益約32億至71億元，約46萬至102萬戶受惠。兩者合計減稅利益近百億元。

現行幼兒學前扣除額規定，申報綜所稅時，納稅人五歲以下子女，每名子女可扣除12萬元，並設有排富條款。

修法後，幼扣額適用年齡擴大至六歲以下，並達共識刪除排富條款，額度也再提高，調高至第一名子女每年可扣除15萬元，第二名以上再加碼，每年可扣除22.5萬元。

租金扣除額方面，原本屬列舉扣除額，每年以12萬元為限；修法後，租金支出改列為特別扣除額，並提高額度至每年18萬元。

租金特別扣除額設有排富條款，若綜所稅適用稅率20%以上、股利所得採28%分開計稅或基本所得額超過最低稅負免稅額者，都不能適用租金扣除額。

此外也排除有殼族，若本人、配偶、受扶養直系親屬在國內持有房屋，原則上也無法適用這項扣除額；另外領有租金補貼部分，也應自租金支出中減除。

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