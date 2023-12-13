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龍年到怕犯太歲？民俗專家提醒這4生肖注意 簡單一招可化解

回收汽車未繳回牌照 恐遭受罰

經濟日報／ 記者何奕萱／即時報導

彰縣地方稅務局表示，民眾因車輛老舊或故障無法使用，除了將車輛回交給合法立案之環保回收商處理外，若未將該車輛的牌照繳回監理機關完成報廢手續，當牌照被懸掛其他車輛恐遭違規受罰。

該局說明，汽車每年須繳納使用牌照稅，並依實際使用天數計費，若不再使用之車輛辦妥環保回收，則自回收之日起停止計徵使用牌照稅。然而，車輛回收後，仍應將牌照繳回監理機關，如未繳回監理機關，被查獲該車牌懸掛於其他車輛行駛，將依使用牌照稅法，處以應納稅額兩倍以下之罰鍰。

民眾在辦理車輛回收時，要留意將牌照繳回監理機關，以免車牌被轉賣或採遭不法人士移用而受罰。

牌照稅 環保

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