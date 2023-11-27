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營所稅暫繳 信用卡嘛也通
財政部中區國稅局表示，公司繳納營所稅核定暫繳稅款，自今年8月1日起用信用卡「嘛也通」，且不限定使用營利事業企業卡，負責人本人的信用卡也能繳納核定類稅款。
不過國稅局也提醒，一份繳款書限制使用一張信用卡，且經授權成功後，不得取消或更正授權。
今年營所稅暫繳申報繳納期限已結束，公司未辦理或未繳納、少繳納今年度營所稅暫繳，若為歷年制案件，經國稅局核定暫繳稅額開徵案件的繳納期間為今年11月16日至11月30日。
國稅局提醒營業人，記得在繳納期間內運用多元管道繳稅，也要留意繳納期間。
若逾期繳納，除無法享受金融機構以外的其他便捷繳稅方式，也將依稅捐稽徵法規定，每逾三日加徵1%滯納金，至多加徵10%，逾30日未繳納也未申請復查，依法移送強制執行。
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