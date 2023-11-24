政院拍板稅制優化 後年報稅適用

財政部昨天在行政院會報告「所得稅制優化惠民措施」，明年每人免稅額由九點二萬元調高至九點七萬元、標準扣除額由十二點四萬元調高至十三點一萬元，薪資所得及身心障礙特別扣除額由廿點七萬元調高至廿一點八萬元。預估增加民眾可支配所得一七五億元，後年（民國一一四年）五月申報明年度綜所稅時可適用。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華試算表示，如果是單身上班族，可以多二點三萬元扣除，以百分之五稅率計算，較一一二年度可以少繳一千一百五十元；年收入未逹四十四點六萬元，則可以不用繳稅，但需退稅者仍要申報。

如果是雙薪頂客族，則可以多四點六萬元扣除，若以百分之五稅率計算，較一一二年度可以少繳二千三百元；年收入未逹八十九點二萬元，則可以不用繳稅，但需退稅者仍要申報。

如果是育有二名國小子女的雙薪家庭，可以多五點六萬元扣除，若以百分之五稅率計算，較一一二年度可少繳二千八百元；若該家庭年收入未逹一○八點六萬元，則可以不用繳稅，但需退稅者仍要申報。

財政部昨天報告表示，將調高今年度每人基本生活所需費用為廿點二萬元；調高明年度免稅額、扣除額及課稅級距；提高伙食費免稅金額。其中，依納稅者權利保護法規定，公告今年度每人基本生活所需費用金額為廿點二萬元，較去年度增加六千元，預估受益戶數約二三五萬戶，較上一年度增加九萬戶，明年五月申報今年度綜所稅時即可適用。

在調高明年度免稅額、扣除額及課稅級距部分，財政部表示，由於消費者物價指數上漲程度百分之五點五，已達綜所稅免稅額、相關扣除額及課稅級距應調整標準（百分之三），因此明年度每人免稅額由九點二萬元調高至九點七萬元、標準扣除額由十二點四萬元調高至十三點一萬元（有配偶者加倍扣除）、薪資所得及身心障礙特別扣除額由廿點七萬元調高至廿一點八萬元，與調高課稅級距金額，預估增加民眾可支配所得一七五億元。

至於提高伙食費免稅金額，財政部指出，為適度反映物價變動情形，近期修正營利事業所得稅查核準則，將伙食費免列入員工薪資所得額度，由每人每月二四○○元調增為三千元，並已於今年起實施。

商品推薦