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因應人口老化 立委籲老屋、弱勢租屋納法

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
立法院內政委員會審查「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，內政部長林右昌出席備詢。 聯合報記者林澔一／攝影
立法院內政委員會審查「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，內政部長林右昌出席備詢。 聯合報記者林澔一／攝影

老屋比例已過半數，「老宅囚老」狀況愈發嚴峻！國民黨立委游毓蘭9日於審查《住宅法》修法草案時表示，老屋已難以因應人口老化的趨勢，應修法納入國際標準，要求建物應加強無障礙設計。此外，時代力量陳椒華則呼籲，社宅應提高弱勢住民的比例，並納入「重大傷病」與「新住民」的申請權。

針對老屋強化無障礙設施的狀況，內政部長林右昌回應說，目前已有相關的鼓勵措施，應衡酌是否再修法進行規範。面對時代力量黨團呼籲提高社宅弱勢住民比例，林右昌則說，法制上過度提升弱勢比例，有造成標籤化的疑慮，且主管機關也有因地制宜的調整空間，所以不宜於此次提高弱勢比例。

房屋應能防洪、安老

游毓蘭表示，鑒於我國房屋日益老化，2022年超過半數的住宅屋齡已超過30年，目前《危老條例》對災害預防的範圍受限，無法有效因應極端氣候造成的淹水問題、再加上「老屋囚老」的問題，導致老宅問題急需解決。

她說，過去台北就曾經因為破紀錄的大雨，導致信義計畫區出現淹水，顯見就算是全國最高防洪標準，面對氣候變遷，仍有淹水風險，更遑論其他縣市。游毓蘭更指出，這些容易淹水的地區多為人口密集的老城，法規應採納國際標準，引進滯洪池等防洪措施，進行全面改建。

此外，游毓蘭也說，預估台灣2025年高齡人口將突破20%，然而，面對高齡人口增加，老屋在無障礙設施與通用設計仍相當匱乏，不利於高齡族群安老，呼籲修正法規，強制引進建物的無障礙設計，而非僅停留於建設電梯的層面。

社宅擴大弱勢比例

陳椒華表示，目前《住宅法》行政院修法版本聚焦於增加公益出租人的態樣，提高其出租房屋的意願，並調整弱勢族群身分標準，時代力量認同行政院的方向。但她強調，基於社會住宅的理念，更提出三項主張：

一、「擴大社會住宅的弱勢者身分認定」，社宅弱勢保障比例應從40%提高到50%，且為了強化弱勢照顧與居住平等的精神，應把「重大傷病者」與「新住民」納入社會弱勢的範圍。

二、為減少興辦成本，促進興辦效率，並降低租金水準，應免徵社會住宅建設期間的地價稅與房屋稅，並刪除稅賦減免一次為限的規定。

三「鼓勵民間興辦社會住宅」，應由主管機關提供必要融資貸款的信賴保證，由民間協助提升社宅數量，分散政府興建社宅的財務與行政壓力。

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