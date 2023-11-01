綜所稅退稅金額及件數都增加 第3批退稅要等到明年1月

補摺查帳了嗎？國稅局111年度綜所稅第2批退稅最晚昨（31）日入帳，第3批退稅則要等到明年1月20日以前。不過，財政部財政資料中心第3批退稅件數初步統計已出爐，第三批退稅件數8萬9378件，較上年度增加1萬多件，增幅14％。

111年度綜所稅第1批退稅件數有334萬3282件，較上年度多7萬6千件。第1批退稅者在7月31日即收到退稅款，也是退稅件數最多的一批。第1批退稅是網路申報、線上登錄，或語音確認稅額試算的退稅案件，或是5月10日以前以書面方式向戶籍所在地稽徵機關確認的稅額試算退稅案件。

111年度的第2批退稅件數則有12萬5335件，較上年度減少2萬8千件第3批退稅適用對象包括逾期申報期間以二維條碼、人工申報或書面方式確認說額試算的退稅案件，或是經稽徵機關核定為退稅的案件。

合計111年度綜所稅三批退稅件數355萬8千多件，退稅金額591億9千萬元，110年度綜所稅合計批退稅件數則有346萬8千多件，退稅金額538億元，即111年度的綜所稅退稅金額及件數，均較110年度增加。

10月31日收到綜所稅退稅的納稅義務人是以二維條碼或人工申報方式的退稅案件，或是5月10日前以書面方式向非戶籍所在地稽徵機關確認的稅額試算退稅案件；5月10日後以書面方式確認的稅額試算退稅案件。以書面方式向非戶籍所在地稽徵機關確認的稅額試算退稅案件。