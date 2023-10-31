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普發現金還有8萬人未領！財政部擬給予戶籍恢復緩衝期

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
普發現金6,000元領取期限僅剩約十小時，財政部統計至今（31）日中午，已有逾2,347萬人領取，比率約99.6%，估算尚有約8萬人尚未領取。圖／聯合報系資料照片
普發現金6,000元領取期限僅剩約十小時，財政部統計至今（31）日中午，已有逾2,347萬人領取，比率約99.6%，估算尚有約8萬人尚未領取。圖／聯合報系資料照片

普發現金6,000元領取期限僅剩約十小時，財政部統計至今（31）日中午，已有逾2,347萬人領取，比率約99.6%，估算尚有約8萬人尚未領取。

財政部次長阮清華透露，下午將與內政部等單位開會，希望讓普發現金執行能盡善盡美，規劃只要今日內向1988登記恢復戶籍，就仍可符合領取資格，相當於給予緩衝期，從寬辦理。

財政部國庫署提醒，民眾在今年10月31日前符合領取資格，並在10月31日前擇一方式申請，即可領取普發現金；若循三種方式領取（登記入帳、ATM領現、郵局領現）無法領取者，請民眾務必於10月31日前（逾期無法受理） 撥打1988客服專線（含語音留言）申請，或透過普發現金宣導網站（pro.6000.gov.tw）線上客服，點選「轉接專人」文字客服留下訊息，1988客服專線錄案後將與民眾聯絡，協助民眾領取。

國庫署進一步提醒，請民眾務必於今年10月31日23時59分59秒前送出聯絡訊息，才可符合相關規定。

由於近期民眾恢復戶籍案件較多，為協助民眾領取，民眾可於10月31日財政部上班時間（8:30至12:00、13:30-17:30）撥打2322-8000轉接相關業務單位錄案，再由1988通知民眾領取。

財政部 普發現金 郵局

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