車牌遭吊扣 牌照稅可申請退還！

經濟日報／ 記者顏瑋辰／台中即時報導

臺中市政府地方稅務局表示，車輛經交通事件裁決單位吊扣牌照，如車主確實將牌照繳回接受吊扣處分者，其執行吊扣期間之使用牌照稅免徵，已納之使用牌照稅可申請退還，惟吊扣期間如違規使用公共道路應按規定補稅處罰。

稅務局進一步說明， 牌照如遭吊扣，依規定不得使用公共水陸道路，否則一經查獲，依使用牌照稅法第28條第2項規定，除責令補稅外，並處以應納稅額2倍以下之罰鍰。該局提醒民眾，為了保障自身權益，務必注意，以免違規上路而被處罰。

牌照稅

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