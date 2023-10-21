欠稅一動作踩雷吃大虧 財產偷偷移轉反被迫加速還錢

欠稅的公司想在國稅局眼皮子底下悄悄挪移不動產，根本不可能，也得不償失。一家公司被國稅局補稅1439萬元，還申請了營所稅自繳稅款分期，欠稅都還沒還清，卻默默地將名下3筆不動產移轉給某管理顧問公司，逃漏稅意圖明顯，國稅局發現後旋即祭出一連串假扣押及執行手段，不但營所稅沒得分期繳，連先前補徵的1439萬元欠稅款，全數追到手。

財政部北區國稅局表示，轄內某公司109年度營利事業所得稅虛報費用，經國稅局局核定補徵1439萬元稅款，同時，該公司109年度營利事業所得稅申報自繳稅款109萬元申請分期繳納，尚有6期應納稅捐合計27萬元未繳清，滯欠稅捐總計1466萬元。

這家公司111年10月間將名下3筆不動產移轉於某管理顧問公司，顯有移轉財產藉以規避稅捐執行意圖，國稅局為保全稅捐債權，向管轄法院聲請假扣押，法院裁准就該公司財產於1466萬元的範圍內進行假扣押，旋即向執行分署聲請假扣押執行，執行分署迅即針對該公司的存款、車輛、補助費及工程款等債權核發執行命令，扣押當日，該公司繳清分期稅款27萬元，國稅局並申請將所扣得的存款直接抵繳所欠稅款，全案成功全數徵起。

國稅局表示，依據稅捐稽徵法第24條第1項第2款規定，稅捐稽徵機關如發現欠繳稅捐的納稅義務人，有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行跡象，得聲請法院就其財產實施假扣押，以確保稅款得以順利徵起。

不論是公司還是個人，若有欠稅，切勿心存僥倖隱匿或轉移財產，若被國稅局發現有逃避稅捐嫌疑，就會聲請假扣押並申請執行，屆時可能會影響納稅義務人的經濟及商業活動，得不償失。

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