財產無償送人 要課贈與稅

民眾將財產無償送給別人，對方也同意接受，就屬於贈與稅課徵範圍。財政部提醒三種常見「無贈與之名、卻有贈與之實」情況，依稅法規定，也必須課徵贈與稅。

首先是二親等內親屬間財產買賣，將被視為贈與。除非能提出實際支付款項證明，且所支付的款項，不是向出售的家人借錢，或出售財產的家人提供擔保向別人所借的錢，才不算贈與案件。

舉例來說，甲君向哥哥購買不動產，若無法提出付錢的確實證明，國稅局將會視同哥哥贈與不動產，會向贈與人（也就是甲君哥哥）課徵贈與稅。

第二種情況，是以自己的資金，無償為他人購置財產，也會被視為贈與。例如乙君以自身資金300萬元，幫妹妹買下上市公司股票，這300萬元將視為乙君對妹妹的贈與。

第三種情況，是在請求權時效內，無償免除或承擔債務，也算是贈與的一種。例如仍在債務求償期間，卻同意債務人不用償還欠款。實務上也常出現父母擔心子女負擔太重，代子女償還房貸，站在國稅局觀點，這種情況和贈與現金沒有兩樣，也要記得在贈與總額超過免稅額時，報繳贈與稅。

舉例而言，林太太的兒子小林還有未繳清房貸500萬元，林太太為減輕小林負擔，自掏腰包為小林償還剩餘貸款，扣掉當年度免稅額244萬元後，贈與淨額256萬元，乘以稅率10%，應報繳贈與稅25.6萬元。

實務上因為類似狀況被國稅局補稅處罰的案例不少，國稅局官員表示，先前曾有一案例，是一位民眾將手中某公司股份30萬股以近600萬元「出售」給表妹，但國稅局發現，雖表面上名為出售、還申報證交稅，但實際上表哥從未向表妹收錢，國稅局認定為逃漏贈與稅，補稅加罰近70萬元。

雖然這位表哥向國稅局主張，他和表妹簽訂同意書，約好兩年後付款，為期十年付清，但國稅局查到，實際上付款時間卻是一再展延，直到國稅局調查時都未付過一毛錢。

另外在交易當時，表妹未滿18歲，年所得不到10萬元，難以認定具有龐大資力足以買下600萬元股份。最後國稅局仍認定此案為贈與，除依規定補稅外，還被加罰一倍罰鍰。

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