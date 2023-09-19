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團購後再於平台銷售未開發票 國稅局會追稅並處罰

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
北稅局呼籲，營業人銷售貨物或勞務應依規定開立統一發票。本報資料照片
北稅局呼籲，營業人銷售貨物或勞務應依規定開立統一發票。本報資料照片

財政部北區國稅局表示，隨著疫情爆發，網路交易蓬勃發展，網路團購逐漸升溫，只要找幾位好朋友或同事透過LINE 或臉書等方式，就能揪團成立團購群組，由團購主透過與廠商「以量制價」的方式，以較低的價格取得商品，團購主再將商品公開揭示給網友們跟團，網友透過留言「+1」的方式就可以購買。

北區國稅局指出，團購主可能針對不同的商品類別創設不同的團購群組，並於不同的電商平台銷售，以規避國稅局的查核，北稅局積極研析交易型態並整合網路交易資訊流、物流與金流等相關資料，與營業人申報資料互相勾稽比對，並運用選案系統選查可能逃漏稅的營業人。

北稅局舉例，轄內甲商號除於知名乙社群平台開設A團購粉絲專頁銷售衣服，另於丙社群平台開設B團購社團銷售電器用品，經北稅局查獲，甲商號同時經營A團購粉絲專頁及B團購社團，並掌握前揭團購社團銷售商品的金流及物流資料，2022年度短漏開統一發票銷售額合計新台幣1,518萬餘元，除補徵營業稅75萬餘元外，並依加值型及非加值型營業稅法第51條第1項第3款及稅捐稽徵法第44條規定擇一從重處75萬餘元罰鍰。

北稅局呼籲，營業人銷售貨物或勞務應依規定開立統一發票，如有短漏開統一發票情事，在未經檢舉及稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查前，主動向稽徵機關補報並補繳所漏稅款及加計利息者，即可適用稅捐稽徵法第48條之1規定免予處罰。

團購 統一發票 社團 國稅局 營業稅 逃漏稅

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