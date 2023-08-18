囤房稅2.0草案出爐 財政部祭四大武器

「囤房稅2.0」修法草案今（18）日出爐，祭出四大武器加重囤房族稅負，第一是調升非自住住家用稅率，第二使用權房屋明文納入持有戶數計算，第三共有房屋只要有持分都算一戶，第四授權地方決定是否針對「非住家」房屋（如商辦）課囤房稅。

財政部今日預告《房屋稅條例》修正草案，也就是囤房稅2.0，預告期一個月，蒐集各界意見，後續送政院、立院審查，希望年底前三讀，自2024年7月1日起實施，將反映在2025年5月收到的稅單。

財政部先前已釋出主要修法方向，規劃針對特定房屋以外的非自住住家房屋，從現行縣市歸戶改採全國歸戶，法定稅率自現行1.5%至3.6%調升到2%至4.8%，且要求地方政府都應按全國持有戶數制定差別稅率，並全數累進課徵。

今日曝光的修法草案，除前述加重囤房稅率外，更從多方面防堵漏洞，希望落實修法目的，讓囤房族課到該課的稅。

其中修法草案特別將「使用權房屋」明文納入，也就是說，囤積地上權使用權住宅，也算囤房，也必須納入囤房稅戶數計算，官員解釋，近年使用權住宅由於總價相對低，吸引不少民眾，為使修法更全面，特別明文訂定，讓法令沒有模糊空間。

而若使用權房屋為全國單一自住、且非豪宅，同樣比照所有權房屋，可適用較低的1%稅率課徵。

此外，財政部表示，針對全國自住三戶、非自住住家戶數認定，將由財政部另定子法，來釐清多人共有情形下，戶數如何計算。據悉，方向朝只要有持分、就算是一戶，不過未來還會跟地方政府討論。

除強制地方政府針對「非自住住家」訂定囤房稅外，草案更新增條文，授權地方政府可針對「非住家用房屋」訂定差別稅率，例如商辦，這部分並非強制，而是給予地方更多武器，可因地制宜運用。

財政部表示，為避免地方消極、囤房稅2.0形同虛設，將訂定參考基準，地方如已按參考標準訂定稅率，卻仍有稅損，中央政府將會編列預算補足；若地方不甩中央，未訂定囤房稅差別稅率，將直接適用財政部參考基準。