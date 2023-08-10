首宗2G假基地台詐騙 NCC罰400萬

NCC（國家通訊傳播委員會）昨針對台灣第一起2G偽基地台詐騙案進行開罰，NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，郭姓男子因架設非法基地台、且未經核配擅自使用無線電頻率，致干擾合法無線電頻率使用者，已違反電信管理法，裁處四百萬元罰鍰。

據警方調查，三十歲郭姓男子先前駕駛自小客車，遊走在中山區、信義區等人潮聚集地點，車上載有2G偽基地台，當2G偽基地台發出違規電波時，民眾手機無法連接到正常電信公眾網路，而會被導引連接到2G偽基地台、形同蓋台。郭男發送釣魚簡訊給民眾。

台灣詐騙猖獗。據刑事局統計，光是今年第一季夾帶釣魚連結的詐騙簡訊就有約八十九件報案紀錄，總財損達四百八十萬元。陌生來電辨識軟體WhosCall日前聯手刑事局發布「二○二二年度詐騙報告」更發現，因簡訊低成本特性，在台灣，簡訊占總詐騙量比率高達八成，比詐騙電話更常被詐騙集團拿來操作。

翁柏宗指出，這是NCC第一次開罰偽基地台詐騙案，NCC先針對非法基地台干擾合法無線電頻率進行開罰，委員會討論後決議加重處罰，本案裁處金額為四百萬元，處罰原因是發送釣魚簡訊騙取二十二位民眾個資、影響電波秩序、傷害民眾對公眾電信網路的信賴，此案詐騙得手金額約兩百餘萬元。

除以上裁罰案之外，翁柏宗指出，NCC目前也在確認此案所使用的非法器材，究竟是未經核准輸入的器材、還是在國內製造的器材，待確認後，會再另案開罰。

翁柏宗指出，此次2G偽基地台蓋台的頻段是一千八百MHz、C1頻段，也是台灣大哥大所坐落的頻段；NCC、高檢署對偽基地台犯罪方式有合作共識，未來會請電信業者加強監控行動通訊網路運作情形，降低偽基地台詐騙風險。

台灣2G早已於二○一七年全部關台，因此如果民眾手機訊號顯示為2G，可立即斷定是偽基地台蓋台，此時手機應避免點選任何連結或者簡訊以免遭詐騙。

NCC提醒，當手機訊號忽然「從滿格降為無信號，又快速恢復」、「訊號類型從4G、5G改變為GSM、2G或不顯示網絡類型」兩大狀況時，都可能遭假基地台綁架，此時應避免使用手機點選任何簡訊及連結，以免遭詐騙。