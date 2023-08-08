無償供通行土地 免徵地價稅

台中市政府地方稅務局表示，依據土地稅減免規則第9條規定，無償供公眾通行的道路土地，在使用期間內，地價稅或田賦全免，土地所有權人可提出申請免徵；但屬建造房屋應保留之法定空地部分，則不予免徵。

稅務局進一步說明，設置法定空地的主要目的是為了維護建築物採光、通風及消防所需，並可避免建築物過度建築，且為申請建築必要的條件，其利益歸屬建築物所有權人，照理說無免徵地價稅的適用。

不過，依照財政部在2020年發布解釋令，建築基地的法定空地在核發使用執照後，經政府指定為公共設施保留地的道路用地，就不屬於前述規定所稱的法定空地。

稅務局提醒，土地所有權人應在地價稅開徵40日前（9月22日前）提出申請，當年即可適用優惠稅率，逾期申請者，將自申請的隔年起才適用，提醒納稅義務人務必注意申請期限，以維護自身權益。