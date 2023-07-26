杜蘇芮颱風來勢洶洶 災害損失「九大稅目」提供減免

中颱「杜蘇芮」來勢洶洶，威力不容小覷，國稅局表示，若造成災害損失，稅捐稽徵機關會主動協助申報、申請各項稅捐減免，包含綜所稅、營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等九大稅目皆提供減免。

在國稅減免方面，綜所稅災害申報損失總金額在新台幣15萬元以下，可自行檢具損失清單以及證明文件；營所稅方面，災害損失總金額在500萬元以下、受損標的物投有保險部分或可提供會計師簽證報告者，由國稅局審核。

貨物稅以及菸酒廠商，已稅豁免稅貨物消滅或受損致不能出售、或是已申請菸酒稅及菸品健康福利捐時，可在災害發生30日內向所在地國稅局申請災害損失。

在地方稅方面，如果因強風豪雨造成財產損失，符合減免標準，可在災害發生之日起30日內申請減免房屋稅、使用牌照稅及娛樂稅；另地價稅可在今年9月22日前申請地價稅減免，地稅局也會提供主動的協助。

台中地方稅務局長沈政安表示，房屋在災害中受創，原則上以毀損面積占整棟面積五成以上，必須修復材能使用者免徵房屋稅；毀損面積占整棟面積三成以上不及五成者，可減半徵收。

沈政安說明，汽車、機車（151cc以上）因災害受損，需修復才能使用或無法再使用，也請民眾在災害發生日起1個月內，持證明文件向監理機關辦理報停或報廢手續，使用牌照稅計徵至災害發生前一日；如未能即時辦理報停手續，於災害發生日起一個月内，檢具相關機關核發證明及修車廠證明文件，按修復前未使用日數減免。

地稅局補充，查定課徵的娛樂稅業者，因災害未能營業而受損，應自災害發生日起30日內提出申請，依勘查結果，以實際營業天數計徵娛樂稅；另因豪雨導致山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用的土地，可在今年9月22日前申請地價稅全免。

此外，台中市還規定淹水達50公分以上且有居住事實，以實際淹水日為準，每30日停徵1個月房屋稅，不足30日者以30日計，主動協助受災民眾減輕稅負。