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受新冠影響平均餘命跌破80歲 「這原因」不改善恐持續折壽

單身不想過世後讓手足「繼承房屋」 網建議：找銀行辦1業務

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友不想死後將房產留給手足，詢問「有什麼解決方法」。示意圖／ingimage
一名網友不想死後將房產留給手足，詢問「有什麼解決方法」。示意圖／ingimage

房屋繼承問題困擾著許多家庭，日前有位網友表示，他名下有一間房產，但他單身且無父母、兒女，不想要過世之後被手足繼承房產，詢問「該如何解決？一定要讓兄弟姐妹繼承嗎？」對此，有網友回應「你的手足是有特留份的，去律師那裡寫遺囑公證，問律師特留份要怎處理」。

一名網友在臉書社團「買房知識家 A你的Q」發文表示，他單身且無父母、兒女，名下有一間房產，想詢問「百年之後房產會讓兄弟姐妹繼承嗎？如果不想讓手足繼承，該怎麼做？」他強調「寧願捐出去，都不希望讓手足繼承」。

對此，多位網友回應建議，找銀行辦「以房養老」，「兩個方法，第一就是貸款，以房屋養老；第二就是立遺囑，但最好找律師問清楚，因為手足會有特留份，這是你不得不給的，除非你能舉證他對你很壞，很多人遇到像你這樣的問題」、「你就去辦以房養老就好了，等同銀行和你租房，百年後房子就是銀行的，就不用遺囑公證，因為都是生前已處理好的」、「也可以房養老，等你過世後，房屋回歸給銀行」。

也有人提出其他做法，「你的手足，是有特留份的，去律師那裡寫遺囑公證，問律師特留份要怎處理，幾千元就可處理」、「可以考慮轉換購買『地上權』的房子，這樣就會回歸政府或建商，也不用擔心繼承問題跟年紀大不好租房問題，我覺得未來地上權的房子會越來越適合這社會」。

立遺囑 房產 地上權

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