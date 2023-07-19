單身不想過世後讓手足「繼承房屋」 網建議：找銀行辦1業務

房屋繼承問題困擾著許多家庭，日前有位網友表示，他名下有一間房產，但他單身且無父母、兒女，不想要過世之後被手足繼承房產，詢問「該如何解決？一定要讓兄弟姐妹繼承嗎？」對此，有網友回應「你的手足是有特留份的，去律師那裡寫遺囑公證，問律師特留份要怎處理」。

2023-07-19 20:02