節稅有方 所得500萬元以上有13戶免繳稅
財政部公布「110年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」，110年度共有305萬戶所得淨額為零，免繳綜合所得稅，占總申報戶約47.4%；其中所得在200萬以上者有260戶，所得在500萬元以上的富人更有13戶免繳稅，當中有兩戶所得更在2,000萬元以上。
據了解，富人主要節稅方式不外乎捐贈、醫藥費列舉扣除額，納稅人捐贈對象若為政府，可列舉扣除額度就沒有上限，另外醫藥扣除額也同樣無上限，只要符合稅法規定條件，皆能列舉扣除。
財政部表示，近年推動各項減輕民眾負擔措施，根據110年度綜所稅申報統計，已有47.4%、將近半數毋須繳稅。
財政部舉例，像是自2017年起，公告每人基本生活所需費用，若納稅者家戶可扣除的免稅額及扣除額合計數，小於家戶基本生活所需費用總額，差額部分可自綜合所得總額中減除，保障納稅者家戶基本生活所需之費用不受課稅。
另外2018年起實施所得稅制優化方案，大幅調高綜所稅四項扣除額，包含標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒學前特別扣除額，超過542萬申報戶受益，減輕薪資所得者、中低所得者及育兒家庭之租稅負擔。
2019年起，符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，每人每年定額扣除長照特別扣除額12萬元，並訂定排富規定，受益戶數約33萬戶，減輕中低所得家庭照顧身心失能者之負擔。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言