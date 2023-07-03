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節稅有方 所得500萬元以上有13戶免繳稅

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財政部公布「110年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」。記者邱德祥／攝影
財政部公布「110年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」。記者邱德祥／攝影

財政部公布「110年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」，110年度共有305萬戶所得淨額為零，免繳綜合所得稅，占總申報戶約47.4%；其中所得在200萬以上者有260戶，所得在500萬元以上的富人更有13戶免繳稅，當中有兩戶所得更在2,000萬元以上。

據了解，富人主要節稅方式不外乎捐贈、醫藥費列舉扣除額，納稅人捐贈對象若為政府，可列舉扣除額度就沒有上限，另外醫藥扣除額也同樣無上限，只要符合稅法規定條件，皆能列舉扣除。

財政部表示，近年推動各項減輕民眾負擔措施，根據110年度綜所稅申報統計，已有47.4%、將近半數毋須繳稅。

財政部舉例，像是自2017年起，公告每人基本生活所需費用，若納稅者家戶可扣除的免稅額及扣除額合計數，小於家戶基本生活所需費用總額，差額部分可自綜合所得總額中減除，保障納稅者家戶基本生活所需之費用不受課稅。

另外2018年起實施所得稅制優化方案，大幅調高綜所稅四項扣除額，包含標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒學前特別扣除額，超過542萬申報戶受益，減輕薪資所得者、中低所得者及育兒家庭之租稅負擔。

2019年起，符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，每人每年定額扣除長照特別扣除額12萬元，並訂定排富規定，受益戶數約33萬戶，減輕中低所得家庭照顧身心失能者之負擔。

所得稅

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