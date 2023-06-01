快訊

瑪娃遠離雨勢緩！各地高溫上看「3字頭」 這日變天水氣增

國產署首批國有房地包租全脫標 6/30再釋出北市12戶

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

財政部國產署推出國有房地包租新制，首批台中市、台南市及高雄市（共22戶）在5月16日開標全數標脫，今（1）日在亮出台北市中正區12戶國有房地，年租金底價約新台幣199萬元，換算下來每戶平均月租金約1.38萬元，將在6月30日開標。

國產署為增加活化利用國有房地管道，積極推動國有非公用房地標租與符合「租賃住宅市場發展及管理條例」規範的租賃住宅包租業（包租業），由其轉租與次承租人居住使用（國有房地包租），該署北區分署112年5月30日公告位於台北市中正區中華路二段109巷、111巷及113巷共12戶國有房地，訂於6月30日開標，歡迎包租業者踴躍投標。

國產署表示，5月16日開標的首批台中市、台南市及高雄市（共22戶）國有房地包租全數標脫，顯見國有房地包租有其市場性。本次北區分署公告之國有房地包租標的位於臺北市人口稠密之精華地區，房型為2至3房，坪數介於23至25坪，屋況良好、周邊環境安寧且採光佳，近萬華火車站及龍山寺捷運站，交通便利，生活圈鄰台北植物園、忠義國小、建國中學、東吳大學、南機場夜市，機能健全。無論居家、就業或就學，均符合民眾理想租屋條件，相關招標資訊揭露於該署北區分署網站。

國產署表示，國有房地包租為國產署積極結合民間資源共同活化利用國有非公用不動產的政策新里程，國產署將持續篩選適當標的，期許公私部門協力合作，共同推動公共政策及落實國有資產永續發展的目標。

國產署副署長王彩葉表示，國有房地標租的租金底價是以土地公告地價5%、房屋現值10%來訂定，投標價高者得，五年為一期，業者可原條件續約一次，等於最長為十年，業者須負擔修繕成本，由於底價估算方式相較市價有一段距離，即使加上修繕成本，仍有機會以較低租金水準轉租給一般民眾。

國產署 租金 東吳大學

延伸閱讀

財部推北市12戶國有房地包租 平均每戶月租金1.38萬

北市人口達250萬可增一副市長 「這一區」貢獻最多

影／沙灘車無視瑪娃颱風闖神秘沙灘 國產署警方開單告發

宜蘭絕美仙境「三層坪」竟成3方燙手山芋 短期內不開放

相關新聞

繳稅不怕 5月車市4.24萬台 創18年來5月最強表現

台灣車市5月再創佳績，5月份車市掛牌總計42,478台，比上月增加11.1%，更比去年同期多了37.4%，再次創下近18...

台美存在雙重課稅問題 蕭美琴：對台企不公平

台灣駐美代表蕭美琴30日在美國表示，台灣和美國之間沒有避免雙重課稅的協議，對台灣企業「不公平」，也阻礙台灣半導體業者赴美...

台美避免雙重課稅議題 財長：隨時可與美方磋商

我國駐美代表蕭美琴重申台美租稅協定重要性，財政部長莊翠雲昨（31）日表示，台美間避免所得稅雙重課稅協定是各界都很關注的議...

夫妻分居分開「稅」 有條件

台北國稅局表示，綜合所得稅採家戶申報制，不過在結婚或離婚的當年度，夫妻雙方可選擇分別或合併申報；但夫妻如果因感情不睦而分...

贈送股東紀念品 不能抵稅

北區國稅局表示，每年5、6月為公司股東會旺季，公司為了感謝股東的支持，往往會準備紀念品贈送股東，由於該紀念品取得的進項憑...

用委託書轉帳繳稅 6/9起提兌

南區國稅局表示，2022年度綜合所得稅結算申報，利用繳稅取款委託書轉帳繳稅的民眾，將在6月9日起陸續辦理提兌作業，國稅局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦