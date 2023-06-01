國產署首批國有房地包租全脫標 6/30再釋出北市12戶

財政部國產署推出國有房地包租新制，首批台中市、台南市及高雄市（共22戶）在5月16日開標全數標脫，今（1）日在亮出台北市中正區12戶國有房地，年租金底價約新台幣199萬元，換算下來每戶平均月租金約1.38萬元，將在6月30日開標。

國產署為增加活化利用國有房地管道，積極推動國有非公用房地標租與符合「租賃住宅市場發展及管理條例」規範的租賃住宅包租業（包租業），由其轉租與次承租人居住使用（國有房地包租），該署北區分署112年5月30日公告位於台北市中正區中華路二段109巷、111巷及113巷共12戶國有房地，訂於6月30日開標，歡迎包租業者踴躍投標。

國產署表示，5月16日開標的首批台中市、台南市及高雄市（共22戶）國有房地包租全數標脫，顯見國有房地包租有其市場性。本次北區分署公告之國有房地包租標的位於臺北市人口稠密之精華地區，房型為2至3房，坪數介於23至25坪，屋況良好、周邊環境安寧且採光佳，近萬華火車站及龍山寺捷運站，交通便利，生活圈鄰台北植物園、忠義國小、建國中學、東吳大學、南機場夜市，機能健全。無論居家、就業或就學，均符合民眾理想租屋條件，相關招標資訊揭露於該署北區分署網站。

國產署表示，國有房地包租為國產署積極結合民間資源共同活化利用國有非公用不動產的政策新里程，國產署將持續篩選適當標的，期許公私部門協力合作，共同推動公共政策及落實國有資產永續發展的目標。

國產署副署長王彩葉表示，國有房地標租的租金底價是以土地公告地價5%、房屋現值10%來訂定，投標價高者得，五年為一期，業者可原條件續約一次，等於最長為十年，業者須負擔修繕成本，由於底價估算方式相較市價有一段距離，即使加上修繕成本，仍有機會以較低租金水準轉租給一般民眾。