財政部：大宗物資續降稅 估減稅利益121億元

持續穩定物價，財政部今（26）日宣布，進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅，汽、柴油與水泥減徵貨物稅，以及牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率調降措施延長，合計減稅利益逾新台幣121.53億元。

據統計，這波降稅措施，其中貨物稅減稅利益達82.11億元，營業稅31.26億元，關稅8.16億元，總計121.53億元。

大宗物資降稅措施，先前已拍板延至6月底，財政部今表示，因應俄烏戰爭情勢，影響民生經濟，為確保國內物資充裕，穩定物價，依貨物稅條例及關稅法規定，報奉行政院核定，自7月1日起至9月30日止，繼續機動調降汽油及柴油2項貨物稅應徵稅額。汽油由每公升徵收6.83元調降至4.83元，降幅29.3%；柴油由每公升徵收3.99元調降至2.49元，降幅37.6%。

同時，自7月1日起至12月31日止，繼續機動調降卜特蘭一型水泥貨物稅應徵稅額由每公噸320元調降至160元，降幅50%。

此外，機動調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率，也是延長到12月31日止。牛肉由每公斤10元調降為5元、烘焙用奶粉由10%調降至5%、奶油由5%調降至2.5%、無水奶油由8%調降至4%，降幅均為50%，另小麥由6.5%調降至免稅，降幅100%。

進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅，同樣是延長到12月31日止。

財政部提醒，配合這次降稅措施實施期間，國產汽油、柴油及水泥適用期間，依貨物稅條例第2條規定，以出廠日為準。

其他進口貨物適用期間認定，依關稅法施行細則第2條規定，進口貨物以其運輸工具進口日為準，又依同細則第6條規定，所稱運輸工具進口日，海運貨物是以船舶抵達台灣港口向海關遞送進口艙單之日；空運貨物以飛機抵達台灣機場向海關遞送進口艙單之日為適用準據。