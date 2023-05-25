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娛樂稅修法 立院初審全案保留送院會協商

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

立法院財政委員會今（25）日審查《娛樂稅法》修正草案，不過財政部長莊翠雲表示，針對調整項目與存廢希望再邀地方政府研商，最後財委會決議全案保留，送立法院會協商。

立委提案修正娛樂稅法，修法方向主要集中在廢除電影等藝文活動娛樂稅，及刪除體育活動如高爾夫球娛樂稅，不過地方基於財政考量多表達反對意見。

財政部表示，以2022年為例，娛樂稅全年稅收約16.3億元，其中高爾夫球場稅收約4.2億元，藝文活動及各種競技比賽約1.2億元。

國民黨立委賴士葆表示，娛樂稅問題爭議已久，他建議將存廢問題留給地方政府決定，娛樂稅規模並不大，中央要找替代財源並不困難，希望早點有結論，別再將問題丟給下屆立法院，財政部別再以拖待變。

無黨籍立委黃國書表示，現行娛樂稅法不合時宜，以電影為例，政府大力扶植電影產業，卻又對其課徵娛樂稅，實在沒道理，課稅項目應調整，財政部應加快腳步，否則又面臨屆期不續審。

民進黨立委林楚茵在質詢時，則請娛樂稅站地方財源比重最高的五縣市官員上台表態，包含新竹縣、南投縣、嘉義市、桃園市、基隆市，皆明確反對修法，寸步不讓。

莊翠雲表示，希望再邀請地方政府及相關機關研商，包含娛樂稅項目應該合理調整、存廢等問題，再聽聽各方意見。

財政部 立法院 地方政府

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