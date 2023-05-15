父母心疼失業兒 幫忙「代繳房貸」遭國稅局盯上

房價居高不下，父母若幫忙子女出房屋頭期款，或是償還房貸等行為，小心被課徵贈與稅。台北國稅局表示，父母無償代子女繳納房屋貸款，無論償還部分本金或利息，已使子女獲有財產上的利益，實質上與贈與現金或存款無異，若超過贈與免稅額每人每年244萬元，須申報繳納贈與稅。

台北國稅局指出，近來有民眾電話詢問，子女因失業或工作不穩定，無法支付房屋貸款本息，父母想幫忙子女償還貸款，是否會課徵贈與稅。官員說明，根據《遺贈稅法》第5條第1款規定，在請求權時效內無償免除或承擔債務者，其免除或承擔的債務以贈與論，應課徵贈與稅。

官員表示，由於父母無償代子女繳納房屋貸款的代償行為，無論是償還部分本金或利息，已使子女獲有財產上的利益，實質上與贈與現金或存款無異，因此，應在當年度贈與總額超過免稅額時，申報繳納贈與稅，目前每人每年贈與免稅額244萬元。

台北國稅局舉例，陳太太的兒子陳大雄尚有未繳清房貸600萬元，陳太太想減輕大雄的負擔，而在今年度以自有資金替大雄償還剩餘貸款，在扣除掉每人每年贈與稅免稅額244萬元後，陳太太應申報並繳納贈與稅35.6萬元〔（600萬-244萬）x稅率10%〕。

另外，官員指出，依照《遺贈稅法》規定，贈與稅課稅可分為三個級距。第一、贈與淨額2,500萬元以下者，以10%課徵。第二、2,500萬元至5,000萬元，課徵250萬元，超過2,500萬元部分課徵15％。第三、超過5,000萬元，課徵625萬元，加超過5,000萬元部分的20％。

台北國稅局提醒，民眾如果有幫子女出頭期款，或是代繳房貸等行為，卻未依規定申報，應在被查獲前自動補報，以免受罰。