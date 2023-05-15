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長照扣除額達12萬！ 符合條件家庭別浪費節稅機會

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
5月報稅季過了大半，但不少有長照需求的家庭，不知道善用多達12萬的長照扣除額。記者王昭月／攝影
5月報稅季過了大半，但不少有長照需求的家庭，不知道善用多達12萬的長照扣除額。記者王昭月／攝影

高齡化社會到來，國內長照人口激增，但很多人沒注意到，使用長照服務也可以節稅，只要符合政府規定的資格，長照扣除額有12萬額度，檢附證明文件後，報稅時就能減輕負擔。

據統計，高市長照人口為8 萬 1565 人，其中65 歲以上占了72.29％，無論是人口老化或需要長期照顧的人數，在六都都居前二名。平日照護開銷外，5月報稅季對長照家庭來說，也是另一筆負擔，但不少人都不曉得，長照扣除額其實有12萬，報稅時不無小補。

「使用長照服務也可以節稅」，安康長照集團董事長楊崧右說，適用條件，1、雇外籍看護工者，可檢附課稅年度有效的聘雇許可函影本；2、使用長照給付及支付基準服務照顧失能等級第2到第8級親人，可檢附全年繳費收據，並註記特約服務單位名稱。3、入住住宿式服務機構全年達90天；4、在家自行照顧者，可檢附病症暨失能診斷證明書影本、相關身障證明影本。

他表示，很多家庭不了解長照2.0服務項目，以致照顧者在經濟上苦苦支撐。其實除長照扣除額之外，仍有許多實質補助，例如入住一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構、榮民之家自費養護床及住宿式長照機構等，住滿90天以上，所得稅累進稅率未達20%者，按綜合所得稅稅率級距，可領4萬5600元至6萬元不等補助。

長照 報稅 所得稅

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