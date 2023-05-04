她「做兼差」怕稅單被父母親發現 網教戰：這招神攔截

報稅季來臨，許多在外地工作的人，若沒有更改寄送地址，報稅通知單都會直接寄回戶籍地，讓家人看到自己的所得清單感覺非常沒隱私。就有一為網友在論壇上詢問，「自己是第一次報稅，從事直播行業，不想讓家人知道自己的兼職，有什麼方式可以不要寄回去戶籍地嗎？

原PO在Dcard「如何不讓報稅通知單寄回家」表示，自己是社會新鮮人，第一次報稅，除了有一個正職以外，還有兼差直播主，因為父母親觀念非常傳統與保守，很不希望被雙親知道自己從事直播行業，而詢問網友們「報稅通知書有什麼方法可以不寄回去戶籍地嗎？」

網友留言教戰，其實可以申辦自然人憑證，就會變成上網報稅，不會都到單據，但是如果已經寄出就來不及了。也有人說，可以到稅務入口網得稅額試算專區改地址，就不會寄到戶籍地了，可以順利攔截稅單。

根據財政部電子申報網繳稅服務網，可於在開放的期限內申請變更住址。此外，若是報稅人於2022年以下列三種方式報稅：1.以自然人憑證、已註冊健保卡、電子憑證、行動自然人憑證或行動電話認證線上登錄完成申報；2.以身分證統一編號+線上驗證碼線上登錄完成申報且今年為不繳不退案件；3.適用稅額試算服務但沒有採用，國稅局今年就不主動寄紙本「稅額試算通知書」給你，會改寄簡訊或郵簡通知。