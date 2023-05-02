2023年綜合所得稅怎算？標準扣除額調高、「4情況」免稅門檻…申報8個重點一次看

【撰文・Zoe】

綜所稅的報稅季節又來啦！今年申報綜合所得稅時間在5月開跑，究竟綜所稅是什麼？綜所稅查詢該如何進行？綜所稅今年又調整了什麼？下面文中讓ZOE一次告訴你！

綜所稅是什麼

綜所稅即是對納稅人們的淨所得去徵收的個人綜合所得稅，以工薪收入、利息、股息、等財產進行綜合徵收，再依法扣除一些項目，就會得到每人應繳納的綜所稅。綜所稅計算使用累進稅率，根據綜所稅的級距，所得較高的人會課徵較重的稅，較低的人會課徵較低的稅。

綜所稅級距

2023年的綜合所得稅課稅級距表如下，若想進行綜所稅試算，公式為：

應納稅額＝綜合所得淨額X稅率-累進差額

2023綜所稅級距看這裡＞>HERE

綜所稅免稅額、扣除額

綜所稅中的免稅額指的是，納稅人不用繳納的額度。而扣除額可分為一般扣除額、特殊扣除額：

一般扣除額：又可分為標準扣除額與列舉扣除額，2擇1來申報：

1.標準扣除額：不用出示證明，不看所得高低，皆以固定金額扣除。

2.列舉扣除額：自行蒐集單據，例如：醫療及生育費、災害損失、房屋租金支出等，並在限額範圍內申報並扣除這些費用。

特殊扣除額：若符合特殊條件、就可特別扣除的項目。

免稅額與扣除額整理看這裡＞＞HERE

綜所稅3新制

為因應111年的疫情及通膨，綜所稅徵收方式特別做了調整：

基本生活費調高

2022年度基本生活費從19.2萬元增加4000元，調整為19.6萬元。

免稅額、標準扣除額均調高

免稅額：2022年度每人免稅額為9.2萬元，滿70歲以上的納稅義務人、配偶、受扶養直系親屬則為13.8萬元。 標準扣除額：每人12.4萬元，有配偶者為24.8萬元，身心障礙特別扣除額為20.7萬元。 薪資所得扣除額：從20萬元調整為20.7萬元。

維持疫情減稅辦法

業務、私人補習班、幼兒園、療養院所因嚴重特殊傳染性肺炎影響，2022年度適用費率得以調整：

醫事人員：直接按原訂費率以118.75%來計算。藥師之健保收入費用調高至97%。 非醫事人員：非醫事人員2022年收入總額較2021、2020、2019任一年度減少30%以上者，適用費率得依原訂費率112.5%來計算

綜所稅免稅門檻

4種情況：

單身上班族

基本免稅額9.2萬＋標準扣除額12.4萬＋薪資扣除額20.7萬＝合計年薪42.3萬以下。

雙薪夫妻

基本免稅額18.4萬＋標準扣除額24.8萬＋薪資扣除額41.4萬＝合計年薪84.6萬以下。

雙薪三口

雙薪家庭一家三口，含撫養1位大專以下學童或未滿70歲長輩，免稅門檻為：基本免稅額27.6萬＋標準扣除額24.8萬＋薪資扣除額41.4萬＝合計年薪93.8萬以下。

雙薪夫妻含幼兒

雙薪家庭一家三口，含撫養5歲以下子女1人，免稅門檻為：基本免稅額27.6萬＋標準扣除額24.8萬＋薪資扣除額41.4萬＋幼兒扣除額12萬＝105.8萬以下。

申報管道與登入方式

管道

人工申報

線上申報

手機報稅

財政部報稅軟體

登入方式

健保卡＋註冊密碼自然人憑證電子憑證戶號＋查詢碼行動身份辨識行動電話認證

稅政業務新措施

1.提供手機報稅現金繳稅的服務，若為繳納稅額3萬元以下的納稅人，可以手機報稅系統列印電子繳款書進行繳稅。

2.可用手機申請分期繳稅服務，利用手機連接財政部稅務入口網即可申請。

3.為因應電子時代的到來，納稅人所得稅應檢附的相關附件資料，可透過手機板、線上版、離線版的綜所稅電子申報結算系統上傳資料，若有未及時送交者，於結算申報後10日內提交給戶籍所在地的稽徵機關也可以。

4.網路申報的案件如經核定可退稅，將於2023年7月底撥付退稅款。而以二維碼或人工申報方式退稅者，經核定過後，可於2023年10月底撥付退稅款。

報稅流程

手機申報

1.用手機前往財政部綜所稅電子結算申報

2.可用手機號碼，或是戶口名簿＋查詢碼，或行動身分識別

3.確認登入頁面並確認個人基本資料

4.按綜所稅申報系統確認所得資料

5.確認所得資料皆無誤，並進入繳稅或退稅環節：

6.繳稅：可選信用卡、電子支付、轉帳

7.退稅：輸入銀行帳戶，等待退稅

8.上傳所得稅申報資料，並確認是否有跳出「須附證明文件」的警語

9.沒有則報稅完成

10.有，確認須補足文件

電腦申報

1.用電腦開啟瀏覽器並前往財政部綜所稅電子結算申報

2.可用以下證件進行登入

3.健保卡

4.手機號碼

5.電子憑證

6.自然人憑證

7.行動身分識別

8.戶口名簿＋查詢碼

後續步驟與手機申報方式相同。

結語

綜所稅雖然看似複雜，但只要懂得報稅時的規定，並多留意自己符合的條件，不僅能很快上手，還可能找到免稅或減稅的方法，在5月的報稅季開始前，大家快來一起做功課，了解綜所稅的申報詳細規定吧！

作者：Zoe

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：綜所稅調整了什麼？報稅前3+4新制報你知！