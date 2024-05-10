唐榮將改選董事會 最大民股義聯集團否認支持官股代表趙健在出任董座
唐榮（2035）今年將改選董事會，近期市場傳出官股代表趙健在獲最大民股義聯集團支持、積極爭取出任董座。該集團10日罕見對外發表聲明指純屬子虛；強調與趙健在並無交集或接觸，何來支持之說？
據了解，準總統賴清德即將上任，隨著內閣團隊成軍，國營事業人事也逐漸明朗，在中鋼（2002）董事長翁朝棟確定獲准5月18日後，另一泛官方鋼鐵企業的唐榮董事長及總經理人選也備受關注。
而唐榮今年剛好董事任期屆滿，已於4月30日在證交所公告此次董事候選人提名名單。其中，官股部分董事人選，包括有趙健在、陳守道、黃富昌、辛繼勤、邱芳才、劉起孝、劉逸群、謝金長。
至於最大民股義聯集團則有吳林茂、張振武、郭中起、陳永賢、黃景聰、葉煌財、吳竹山及顏啟川。獨立董事部分，官派則有朱培宏、侯勁行、張思國，以及民股的連文濱、林乾宗、李崇偉。
此次將選舉11席董事，現任董事會席次，官股取得6席，民股5席，民股是否會在6月25日股東會改選翻盤，取得多數席次，成為市場關注唐榮經營團隊變化的焦點。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 爬樓梯不方便？她納悶「為何年輕人不愛透天」 網搖頭指1關鍵
▪ 都更條例將修法放寬！加速921大地震前建物更新 對象多了這一類
▪ 未申請地籍異動通知淪詐團肥羊？有地政士詐逾2億、民眾房子遭法拍
▪ 被當盤子？他怨室內設計不花10萬買圖不報價 網曝真相：太多免費仔
▪ 高雄房價飛 最夯國宅跟漲逾三成、最貴站上3字頭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言