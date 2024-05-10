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唐榮將改選董事會 最大民股義聯集團否認支持官股代表趙健在出任董座

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

唐榮（2035）今年將改選董事會，近期市場傳出官股代表趙健在獲最大民股義聯集團支持、積極爭取出任董座。該集團10日罕見對外發表聲明指純屬子虛；強調與趙健在並無交集或接觸，何來支持之說？

據了解，準總統賴清德即將上任，隨著內閣團隊成軍，國營事業人事也逐漸明朗，在中鋼（2002）董事長翁朝棟確定獲准5月18日後，另一泛官方鋼鐵企業的唐榮董事長及總經理人選也備受關注。

而唐榮今年剛好董事任期屆滿，已於4月30日在證交所公告此次董事候選人提名名單。其中，官股部分董事人選，包括有趙健在、陳守道、黃富昌、辛繼勤、邱芳才、劉起孝、劉逸群、謝金長。

至於最大民股義聯集團則有吳林茂、張振武、郭中起、陳永賢、黃景聰、葉煌財、吳竹山及顏啟川。獨立董事部分，官派則有朱培宏、侯勁行、張思國，以及民股的連文濱、林乾宗、李崇偉。

此次將選舉11席董事，現任董事會席次，官股取得6席，民股5席，民股是否會在6月25日股東會改選翻盤，取得多數席次，成為市場關注唐榮經營團隊變化的焦點。

唐榮 股東會

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