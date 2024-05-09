台船公司辦海軍浮塢新建案開工典禮 擬2026年底完工
台船（2208）受國防部委託建造的海軍新建浮塢，9日上午在該公司高雄廠區舉行開工典禮，由海軍保修指揮部指揮官高志雄少將及台船周志明副總經理共同主持。
建造案合約交期為2026年11月30日，為確保海軍艦艇戰力與提升維修能量，台船公司將戮力以赴，並依合約期程完工交付海軍使用。
海軍新建浮塢(ARD, Auxiliary Repair Dock)為海軍整體後勤中重要的一環，也是對後續海軍艦艇維修的重要保障。本次新建浮塢主要尺寸規格與功能為全長126公尺，最大模寬36公尺，非沉潛作業時最大吃水2.5公尺，沉潛作業時最大吃水12公尺，可以執行3,800公噸以下無特定限制條件艦艇塢修作業。
台船近年致力於智慧船舶裝備系統開發並成功整合國內廠商技術，陸續完成本土化的「自動化壓浮載系統」、「機艙延伸警報系統」、「船用裝載電腦軟體」、「電力管理系統」等，並已綜合運用於離岸風電大型駁船(台船十五號、臺港514001號)、海巡署1,000級巡防艦(彰化艦、台中艦)、新型兩棲船塢運輸艦(玉山軍艦)、高雄市輪船公司(雄棧一號)。
本次新建浮塢其特色為採用台船開發完成之「自動化壓浮載系統」、「機艙延伸警報系統」、「船用裝載電腦軟體」，並由台船整合閥控系統和電源管理系統，除提升浮塢執行任務操作效能，亦可供操作人員於遠端監控相關設備執行狀況。
值得一提的是，台船近年承接第六號浮塢之保養維修工程，深知海軍後勤對於浮塢需求，在預算及期程可行下，台船公司可對本案設計加以精進，使其更貼合海軍使用需求。
本案台船提供多項本土化的裝備系統與扶植國內維修能量，未來若能落實「造修合一」政策，由台船公司承擔本浮塢全壽期維修及管理，將可縮短備料及施工期並大幅提高浮塢妥善率。本案為保障各國艦國造案艦艇後續整備維修的重要設備，為穩健推動國艦國造政策及捍衛國家主權，台船責無旁貸，做政府船艦產業本土化政策的重要推手。
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