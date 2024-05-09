愛山林首季稅後純益約達6億元、年增3.3倍 每股純益1.53元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

愛山林建設（2540）8日公布首季營收達23.29億元，較去年同期14.99億元增加55.3%，毛利率達52.5%，稅後純益約達6億元，較去年同期1.38億元大增3.3倍，每股純益為1.53元，大幅優於去年同期0.52元。

愛山林同步公布4月營收達11.8億元，較去年同期7.15億元大增64.9%；累計今年前四月營收達35.09億元，較去年同期22.14億元成長58.5%。

愛山林建設將在6月28日舉行股東會；愛山林去年營收達81.02億元，毛利率為41%，稅後純益達15.07億元，每股純益達3.91元，董事會擬配發1.5元現金，盈餘轉增資配股4元、資本公積轉增資配股1元，合計5元股票，總共擬配發6.5元股利。

增資 營收

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