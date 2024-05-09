愛山林首季稅後純益約達6億元、年增3.3倍 每股純益1.53元

裕隆集團法說會上正式說出納智捷n7電動車自4月起每月交車1,200台到1,500台，到第3季將完成9,000台交付，最快並將在5月重新開放下一波接單，電動車成為裕隆集團第2季的盛事。

2024-05-08 17:17