台泥籲進口品應申報碳含量 為台版CBAM鋪路

環境部昨天召開第3次碳費費率審議會，台泥表示，樂見環境部碳費子法正式將碳洩漏風險納入考量，但也呼籲應要求進口品同步申報碳含量，為未來實施台版CBAM（碳邊境調整機制）預做準備。

台泥董事長張安平近日出席亞太堅韌研究基金會論壇，被問及碳費或碳關稅機制議題，他引用最近熱議的科幻小說「三體」做為比喻。

張安平認為，氣候變遷因應、經濟發展，及社會政治體制是氣候問題下碰到的三體問題，每個都有獨特解決方案，但沒有一體適用的解決方案，也因為是過去全球沒有遭遇過的，所以需要由上而下的方法來處理溫室氣體。

張安平表示，他不認為溫室氣體可以不用成本的進行排放，所有排碳都需要付出代價，因此應該要有溫室氣體排放的費用。

除了支持碳有價，台泥指出，要再度呼籲政府應依據CBAM將碳定價制度延伸至邊境的精神，在國內企業2025年開始支付碳費時，依氣候變遷因應法，同步要求需支付碳費的產業，提供對應進口原材料與產品申報碳含量等資料，為未來實施台版CBAM預做準備。

台泥表示，雖然樂見環境部碳費子法正式將碳洩漏風險納入考量，但環境部設定碳洩漏風險係數值，只能短期緩解碳定價對國內經濟的衝擊，長期來看若無台版CBAM配套，將發生台灣與其他國家間的碳洩漏問題。

台泥指出，政府若不實施台版CBAM，碳費上路後將促使更多高碳洩漏風險企業，從製造商變成進口加工業，以水泥鋼鐵業為例，可能會讓部分業者減少本地生產量，大幅進口國外無碳足跡資訊、無須負擔碳成本的低價原物料，再進一步加工，即可能達到環境部子法中的減量指定目標。

台泥表示，台灣想以實施碳費來達成整體國家減碳目標，但公部門無法掌握進口原材料的碳排資訊，就會在邊境產生碳破口，這無疑是將台灣的碳排轉移到其他國家造成「國與國的碳洩漏」。

台泥指出，環境部既已明確提出2030年前逐期調升碳洩漏風險值的時程表，也應同時制定台版CBAM進場時間表，完善台灣碳定價機制，也讓相對應的進口原材料與產品廠商，可按部就班的預作因應準備，此舉也有助政府掌握邊境碳破口的數字，有利台灣制定淨零目標。

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