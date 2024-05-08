碳時代來臨！電動巴士大廠成運總座親吐「3挑戰」 揭殘酷未來

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
成運汽車董事兼總經理吳忠錫。記者吳康瑋／攝影
成運汽車董事兼總經理吳忠錫。記者吳康瑋／攝影

隨著2050年淨零碳排願景的提出，台灣碳交所已在去年12月22日正式啟動，也代表「碳有價時代」全面來臨！而電動巴士大廠成運汽車也瞄準「低碳運輸」帶來的龐大商機，早早啟動轉型，並成功以兼顧節能、及環保特性的「電動巴士」切入市場，董事兼總經理吳忠錫近日受訪時指出，碳權的概念真的非常重要，但其中卻隱藏「3大挑戰」，讓許多想投入的企業舉步維艱、頻頻卡關。

吳忠錫指出，不管是身為一個企業經營人，還是單純作為一名科技企業的員工，多少都一定要對「碳權」概念有所了解，事實上自從「2050淨零碳排」的概念被正式提出，市場上任何一個企業就不可避免的會受到影響，不管是未來即將徵收的「碳稅」，甚至是隨著大廠買賣碳權所產生的交易市場，以及其衍生的種種商機，未來都會與每一個人、企業息息相關。

他也分享，自己每次聽完有關碳權的課程後，坦白講在面對環境被污染時，自己內心就會產生一種揮之不去的沈重及無力感，而對此他也坦言，碳排課程對自己來說，主要是有三個層面的感觸；第一，碳權議題聽起來枯燥乏味，但背後往往隱藏著更沉重的真實情況。第二，碳權議題其實很殘酷，舉例來說，其實很多企業馬上就要開始被徵收碳排放的費用及稅收，但有些高碳排的業者，則將面臨到被逼繳高額碳稅的困境。

吳忠錫表示，全球為了要在2050年達成「淨零碳排」，積極制定各項碳排放政策，不僅象徵碳時代（碳有價）的來臨 ，而市場上各大企業也不得不考慮將「碳排放」衍生的相關費用納入成本當中來考量，不過這也將造成物價上漲，並讓全球面臨更加殘酷的現實，這也是自己第三個感觸，就是未來恐怕「沒有廉價的東西」。

吳忠錫坦言，台廠為讓自身在未來能夠順利與國際接軌，不管是哪個產業類別，通通都緊抓著「碳排」議題刻不容緩的投身、布局轉型，而隨著碳權市場的到來，台廠為了能夠順利與國際接軌，而成運汽車則瞄準「低碳運輸」領域，積極爭取以更環保的電動巴士，來全面取代高污染的燃油汽車，因此較競爭對手更早入手有關的「低碳環保」商機。

成運汽車董事兼總經理吳忠錫。記者吳康瑋／攝影
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環保 碳排放 願景

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