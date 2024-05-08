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和泰「原夢國家隊」公益募集計畫助原民合唱團飛向世界

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
「原萝國家隊」受邀於和泰集團淨灘活動上表演，和泰汔車黃南光董事長（中左）、蘇純興總經理（中右）親自上台為新竹縣五峰鄉桃山國小合唱園加油勉勵。圖／和泰提供
「原萝國家隊」受邀於和泰集團淨灘活動上表演，和泰汔車黃南光董事長（中左）、蘇純興總經理（中右）親自上台為新竹縣五峰鄉桃山國小合唱園加油勉勵。圖／和泰提供

汽車龍頭和泰集團連續3年贊助「原夢國家隊」公益計畫，支持新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小合唱團，今年兩校將挑戰更大更遠的圓夢舞台，7月桃山國小將前往紐西蘭世界合唱大賽，而8月嘉興國小將參加義大利參加國際合唱比賽，讓全世界聽見屬於台灣泰雅純淨宏亮的的天籟童聲。

和泰車去年全額提供五百萬國際賽事旅費，兩校得以完美征服夢想舞台，嘉興國小獲得韓國第12屆世界合唱大賽-World Choir Games兒童組及無伴奏民謠組金質獎；桃山國小於新加坡第七屆國際合唱節-Singapore International Choral Festival同聲合唱組獲金質獎，成為台灣之光。

和泰表示，「原夢國家隊」公益計畫邁向第三年，珍惜這片土地上美好的聲音，結合集團力量及資源，作為原住民孩童合唱團的堅強後盾，即日起於集團電商平台-HOTAI購，發起「有你+1」公益募集計畫，邀請大家一同攜手讓愛唱歌的泰雅孩子飛向更遠的世界、追逐更大的夢想。

和泰指出，HOTAI購「有你+1」公益募集計畫，歡迎所有和泰汽車車主及和泰集團會員們，以1點和泰Points等值1元新台幣捐贈點數，讓點數化為成就出國比賽的夢想旅費，同時也推出「原夢之翼」帆布袋認購。

和泰也說，今年集團淨灘總動員活動上，邀請到「原夢國家隊」桃山國小合唱團擔任表演嘉賓，和泰汽車黃南光董事長、蘇純興總經理更親自上台為小小唱將們加油打氣，現場超過兩百個「原夢之翼」帆布袋全數搶購一空，收益全數作為出國比賽費用，讓合唱團孩子獲得滿滿的能量及鼓勵。

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