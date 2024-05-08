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第6筆！法人購屋麻煩催生商辦潮 士林豪辦又賣一戶

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
欣翰士林官邸。 圖／台灣房屋提供
欣翰士林官邸。 圖／台灣房屋提供

實價揭露，位在士林捷運站旁的豪辦「欣翰士林官邸」，今年1月再出現交易，紡織傳產法人以總價1.35億元、單價96.1萬元購入中樓層毛胚屋，這是去年七月平均條例修法實施之後，「欣翰士林官邸」的第六筆交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府管住不管商，反催出法人購置商辦的熱潮，不過多數企業主為求徵才順利和商業往來方便，多會以精華區交通方便的區域為購置辦公室的優先選擇。

士林區並非傳統商辦區域，但欣翰士林官邸是知名的億級商辦，因此買方及租客大多為原本就在該區的企業，辦公室舊換新，近年成交的企業包括電子、醫療、科技、手機配件等業者，近期成交單價在95~108萬之間。

觀察士林區的豪宅交易，仍集中在天母，台灣房屋集團統計今年目前為止，士林區第1季破億元的豪宅交易有2筆，包括「華固天鑄」高樓層戶，總價3.1億元、單價168.1萬元，另有「天母紘琚」中高樓層戶，成交總價1.94億元、單價118.9萬元。

台灣房屋朗居天母加盟店店長段瀚璽表示，近年天母的高總價市場交易表現不錯，主要是從去年開始，台灣股匯市場上漲，買方會將手中資金投入不動產，而天母大多是自用的剛性需求，房市以在地客居多，有舊換新、小換大、家長幫子女購屋等的客層，加上近期北士科的新建案拉抬房價，也進一步增添天母地區的購屋信心。

第一建經研究中心副理張菱育指出，天母是傳統的高級住宅區，區內沒有捷運通過，因此外來消費人潮不多，反形成環境清幽優勢，再加上區內有美國、日僑學校等國際教育環境，也吸引企業家、外商高階主管、外籍人士等的買方在天母置產，房市交易量和價格穩定，較少受外界影響。

2024年Q1士林區億級住宅、商辦交易列表。圖／台灣房屋提供
2024年Q1士林區億級住宅、商辦交易列表。圖／台灣房屋提供

商辦 捷運 豪宅

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