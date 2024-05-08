台塑四寶迎春燕 營收增溫…台化、南亞年月雙成長

台塑四寶昨（7）日公布4月營收合計1,214.03億元，月減4.3%、年增9.2%；前四月合計4,832.79億元，年減2.7%。內部透露，由於旺季來臨，四寶4月營收全部都比去年同期好，捎來景氣春燕訊息。

其中，台化（1326）、南亞（1303）表現強勁，皆為年、月雙增，且台化年增達26%。台塑、台塑化表現較弱，均為月減；不過，台塑主要是印度大選影響PVC出貨；台塑化則是因為煉油廠歲修影響生產。

台塑表示，印度4月逢大選期間（4/19~6/1），部分政府基礎建設暫緩執行，PVC需求減少，加上液鹼及EVA配合客戶船期安排，4月部分訂單延至5月交運，因此4月PVC、液鹼及EVA銷售量比3月減少。

在銷售價差部分，去年以來液鹼及EVA大陸分別新增產能210萬乾噸及55萬噸，供給增加，加上美歐持續升息抗通膨，影響終端需求及市場行情，因此4月液鹼及EVA平均價格比去年同期下跌，幅度介於14~24%。台塑4月營收166.6億元，月減5.6%、年增2.8%；前四月營收647.69億元，年減5.3%。

南亞指出，電子材料、化工、聚酯、塑膠加工四大產業市場需求略為增溫，不過化工產品因船期影響，部分訂單延後交運致營收減少外，其他各產品營收皆比3月增加，單月營收達近七個月新高，比去年同期成長。

電子材料產品中，銅箔基板、環氧樹脂、玻纖布、銅箔之銷售量都顯著成長，主要是通訊、伺服器、家電、船舶等工業塗料需求增加，且五一假期前湧現客戶備料訂單，加上預期銅價受國際情勢影響將進一步上漲並拉升產品報價，導致下游積極購買，各類電子材料產品營收成長。

南亞4月營收218.8億元，月增1.6%、年增2.4%；累計前四月營收805.09億元，年減7.6%。

台化表示，終端需求好轉，4月銷售量、價均較3月成長。其中，PX自用增加且看好後市擇單銷售，減少9.4億元。萃餘油回售台塑化增加4.2億元；合成酚廠3月安排工檢，本月產銷正常，苯酚、丙酮合計增加2億元；PTA下游聚酯客戶陸續復產開動率提升，銷售增加1.5億元。售價部分，油價及原料成本上漲，及下游開動率回升並補庫存，支撐石化塑膠產品售價跟漲。

台化4月營收321.47億元，月增6.8%、年增26.0%；累計前四月營收1,160.88億元，年增6.9%。

台塑化指出，4月營收月減主因銷售量差減少，其中煉油、烯烴兩大事業群營業額均呈月減；年增則因銷售量、價都較去年同期增加。

台塑化4月營收507.16億元，月減12%、年增5.5%；累計前四月營收2,219.13億元，年減4.6%。

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