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超熱血！貿協董座黃志芳率同仁參賽 101垂直馬拉松賽飆體力

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
外貿協會運動好手大集合，組隊參加全球難度最高的國際指標登高賽事「台北101垂直馬拉松世界冠軍賽」。圖／貿協提供
外貿協會運動好手大集合，組隊參加全球難度最高的國際指標登高賽事「台北101垂直馬拉松世界冠軍賽」。圖／貿協提供

全球難度最高的國際指標登高賽事之一「台北 101 垂直馬拉松世界冠軍賽」4日登場，吸引各國跑者來挑戰，完成2046階、垂直高度390公尺的爬階馬拉松，登上台北101的91層樓。外貿協會在董事長黃志芳的帶領下組隊參加，全員順利完賽，其中一馬當先的唐先生以21分53秒跑出亮眼成績。

貿協自去年10月首次參賽後，今年再度號召同仁組隊參加，由黃志芳與40名同仁籌組龍騰、虎躍兩支隊伍齊心登高，展現充滿熱忱又積極合作的團隊活力，黃志芳本人也憑藉穩健步伐與優異配速策略下，以25分55秒優異成績完賽，創下比上次參賽更好的紀錄。

黃志芳在賽前還特別舉辦特訓，傳授上屆參賽經驗，隊員們的賽前練習也不馬虎，利用國貿大樓進行34樓垂直路跑訓練，讓本次選手得以掌握配速及節奏調整等秘訣，全體參加同仁順利完賽。

黃志芳表示，感受到今年參賽同仁鬥志高昂，磨刀霍霍，「今年我們2隊企業隊的成績都比去年更好，大家都進步了，值得鼓勵。」

跑出隊內最優異成績的唐先生表示，平時經常使用公司健身房進行體能鍛鍊，本次賽前特別加強有氧心肺的訓練量，很開心這次成績比上次更好。隊中首次參賽的陳小姐表示，在同仁的鼓勵下勇敢參賽挑戰，過程中持續碰到同仁加油打氣，互相幫忙下成功完賽，覺得很有成就感。

貿協表示，近年積極組隊參與大型運動賽事，透過團隊活動來凝聚全會向心力，今年除了101垂直馬拉松， 2月也號召全會近千名同仁，共同攀登七星山進行新春健行；8月另規劃家庭日，讓同仁家屬能一同感受到幸福企業的核心價值，創造年輕且充滿衝勁的企業形象，並期待以創新、數位、AI（人工智慧）加持，多管道帶領台灣企業爭取全球商機。

貿協組隊參加101垂直馬拉松比賽，參賽者貼上自製LOGO貼紙展潮味。圖／貿協提供
貿協組隊參加101垂直馬拉松比賽，參賽者貼上自製LOGO貼紙展潮味。圖／貿協提供

馬拉松 黃志芳

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