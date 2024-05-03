五一長假 SCFI 本周未提供報價 業者關注復工後貨量需求

SCFI運價及指數上周全面大漲後，本周因為大陸五一長假因素，所以新一周的報價未開出；國內的物流業者分析，貨櫃輪市場變化大，價格能不能繼續上攻，要看五一長假大陸復工後的貨量需求臉色。

國內的航運業者認為，未來兩大因素影響市場變化，IMO推動新環保法規只會愈來愈嚴，期望船商能加速舊船拆船速度，讓新船供、需缺口能快速恢復到平衡；另外，全球的總體經濟能穩定復甦，貿易量穩定增加，這對於海運公司來說才是最重要，目前貿易量受到大陸經濟、地緣政治影響，都要持續觀察。

法人則相當期待長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）第1季獲利，根據首季運價反彈幅度，三家業者首季的營收都繳出亮麗成績單，長榮海累計第1季的營收為886.31億元，年增32.63%。陽明累計第1季的營收為438.01億元，年增較18.53%。萬海累計第1季營收276.18億元，年增8.06%，對於即將公布的第1季獲利數字超期待。

國內的航運業者認為，未來兩大因素影響市場變化，IMO推動新環保法規只會愈來愈嚴，期望船商能加速舊船拆船速度，讓新船供、需缺口能快速恢復到平衡；另外，全球的總體經濟能穩定復甦，貿易量穩定增加，這對於海運公司來說才是最重要，目前貿易量受到大陸經濟、地緣政治影響，都要持續觀察。

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