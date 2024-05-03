快訊

老公婚後1習慣讓妻沒安全感 大嘆「越看他越討厭」想離婚

東京燒肉店顧客「脫褲對酒杯解放」荒唐影片瘋傳 網友嚇傻：根本恐攻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五一長假 SCFI 本周未提供報價 業者關注復工後貨量需求

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

SCFI運價及指數上周全面大漲後，本周因為大陸五一長假因素，所以新一周的報價未開出；國內的物流業者分析，貨櫃輪市場變化大，價格能不能繼續上攻，要看五一長假大陸復工後的貨量需求臉色。

國內的航運業者認為，未來兩大因素影響市場變化，IMO推動新環保法規只會愈來愈嚴，期望船商能加速舊船拆船速度，讓新船供、需缺口能快速恢復到平衡；另外，全球的總體經濟能穩定復甦，貿易量穩定增加，這對於海運公司來說才是最重要，目前貿易量受到大陸經濟、地緣政治影響，都要持續觀察。

法人則相當期待長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）第1季獲利，根據首季運價反彈幅度，三家業者首季的營收都繳出亮麗成績單，長榮海累計第1季的營收為886.31億元，年增32.63%。陽明累計第1季的營收為438.01億元，年增較18.53%。萬海累計第1季營收276.18億元，年增8.06%，對於即將公布的第1季獲利數字超期待。

國內的航運業者認為，未來兩大因素影響市場變化，IMO推動新環保法規只會愈來愈嚴，期望船商能加速舊船拆船速度，讓新船供、需缺口能快速恢復到平衡；另外，全球的總體經濟能穩定復甦，貿易量穩定增加，這對於海運公司來說才是最重要，目前貿易量受到大陸經濟、地緣政治影響，都要持續觀察。

營收 萬海

延伸閱讀

五一長假意外頻傳 北嶽恆山景區大石滾落砸中遊客1死5傷

五一長假首日 鐵路發送旅客創高

陽明董事長鄭貞茂：紅海危機影響要一季一季看

陽明交大客家學院開發遭抗議 群聯、校方五點聲明澄清

相關新聞

台塑四寶、台塑生醫增資台塑新智能百億 建構儲能產業

台塑四寶3日在證交所召開重大訊息說明會，宣布各對台塑新智能增資，合計100億元。台塑四寶表示，台塑新智能由台塑企業管理中...

古蹟容積含金量高 北市大同區老茶廠賣4億元

北市不僅房市景氣熱絡，連古蹟也有高價交易。據最新北市實價資料顯示，大同區一間茶廠今年1月底，土地約229坪，以總價4億元...

台中加盟展登場 「總部認證」助加盟創業安全有保障

「2024台中連鎖加盟創業大展」3日在台中國際展覽館正式展開，今年展會進駐百大連鎖品牌、近300格攤位，預計可創造5,0...

北市大同區老茶廠賣4億 古蹟容積含金量高

北市不僅房市景氣熱絡，連古蹟也有高價交易，最新實價資料顯示，北市大同區一間茶廠在今年1月底，以總價4億元成交，雖然無法直...

東洋、北榮、高醫簽MOU 「以醫帶商」前進越南市場

台灣東洋與承接衛福部「一國多中心」計畫的台北榮民總醫院（北越）、高雄醫學大學附設中和紀念醫院（南越），今（3日）攜手啟動...

想要成為「航海王」就不能錯過！長榮發表「長極輪」首航紀實影片

想要成為「航海王」的投資人一定不能錯過的影片，長榮海運（2603）所拍攝最新型15000TEU級首艘M型船「長極輪」（E...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。